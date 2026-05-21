Nietrzeźwy kierowca transportu medycznego zatrzymany przez policjantów grupy SPEED Data publikacji 21.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z katowickiej drogówki zatrzymali kierowcę prywatnego transportu medycznego, który stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego i nadawał sygnały dźwiękowe i świetlne, wykorzystując pojazd jako uprzywilejowany. Jak się okazało, 58-latek miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

We wtorek policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pełniący służbę w ramach grupy SPEED patrolowali drogę krajową 86 w Sosnowcu. W pewnym momencie ich uwagę zwrócił pojazd prywatnego transportu medycznego, którego kierujący poruszał się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.



Kierowca wykonywał niebezpieczne manewry, zmieniał pasy ruchu bez używania kierunkowskazów, a przy tym wykorzystywał pojazd jako pojazd uprzywilejowany, nadając sygnały świetlne i dźwiękowe. Policjanci natychmiast zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej.



W trakcie czynności okazało się, że 58-latek nie miał żadnych podstaw do używania sygnałów uprzywilejowania, a jego skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie spowodowane jest… alkoholem. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad pół promila alkoholu.



Stróże prawa uniemożliwi mężczyźnie dalszą jazdę i zatrzymali jego prawy jazdy. O dalszym losie 58-latka zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata oraz obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.



Każda osoba, która wsiada za kierownicę pod wpływem alkoholu, wykazuje się brakiem wyobraźni i skrajną nieodpowiedzialnością. Alkohol drastycznie obniża koncentrację, opóźnia czas reakcji, zaburza ocenę odległości oraz prędkości, a także wywołuje fałszywe poczucie pewności siebie. Pijany kierowca na drodze to nie tylko zagrożenie dla samego siebie, ale przede wszystkim śmiertelne niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego.



Kierowco! Piłeś? – Nie jedź!!!