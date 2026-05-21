Śledczy przejęli 33 palety nielegalnych papierosów. Wspólna akcja Policji i Straży Granicznej

Data publikacji 21.05.2026
Policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną ze śląskiej komendy wojewódzkiej, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, wpadli na trop procederu związanego z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi na dużą skalę. Sprawa dotyczy przestępstw akcyzowych, które naraziły Skarb Państwa na milionowe straty. Sprawcom grozi wieloletnie więzienie oraz wysokie kary finansowe.

Wspólne działania policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i funkcjonariuszy z Wydziału Operacyjno-Śledczego Placówki Straży Granicznej w Lublinie, doprowadziły do odkrycia nielegalnego procederu związanego z magazynowaniem, przeładunkiem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy. Znaleziony towar znajdował się w trakcie przeładunku i był zapakowany na paletach. W trakcie realizacji sprawy, śledczy zabezpieczyli ponad 11.5 mln nielegalnych papierosów o rynkowej wartości 12 mln zł.

Działalność ta miała charakter zorganizowany i była nastawiona na wprowadzanie do obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych z pominięciem obowiązujących przepisów podatkowych. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oraz VAT oszacowano na kwotę ponad 20 mln zł. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że za procederem stoi mieszkaniec małopolski.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

