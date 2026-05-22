Umowa na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach podpisana Data publikacji 22.05.2026 Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, reprezentowana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – nadinsp. Mariusza Krzystyniaka – zawarła umowę na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach z firmą Dekpol S.A., generalnym wykonawcą inwestycji. W podpisaniu umowy uczestniczyli również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – mł. insp. Marek Gadziński, a także naczelnicy Wydziałów Inwestycji i Remontów oraz Zamówień Publicznych KWP w Katowicach. Nowa komenda ma powstać w ciągu 5 lat, a wartość inwestycji szacowana jest na 182,5 mln zł.

Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji powstanie przy skrzyżowaniu ulic Kolońskiej i Michejdy w Katowicach. Inwestycja obejmuje budowę kompleksu nowoczesnych, wielofunkcyjnych budynków, dostosowanych do potrzeb administracyjnych największej jednostki policyjnej w regionie.



Głównym elementem kompleksu będzie budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej blisko 11 tys. m² , składający się z trzech kondygnacji nadziemnych oraz jednej podziemnej. Inwestycję uzupełnią budynki: garażowy, techniczno-magazynowy oraz kynologiczny.



Zakres prac obejmuje także kompleksowe zagospodarowanie terenu, w tym budowę ponad 200 miejsc postojowych, zbiorników retencyjnych oraz masztu antenowego o wysokości 21 metrów. W projekcie uwzględniono również infrastrukturę dla przewodników psów służbowych – powstaną nowoczesne kojce oraz tor przeszkód.



Realizacja inwestycji stanowi istotny krok w rozwoju infrastruktury Policji w województwie śląskim. Nowa siedziba znacząco poprawi warunki pracy mundurowych oraz jakość obsługi mieszkańców regionu.



