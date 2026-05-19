Młodzi pseudokibice odpowiedzą za pobicie w galerii handlowej Data publikacji 19.05.2026 Powrót Drukuj Jaworzniccy kryminalni ustalili sprawców pobicia, do którego doszło na terenie galerii handlowej w Jaworznie. Zarzuty usłyszał 19-latek oraz czterech nieletnich związanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego z katowickich klubów piłkarskich. Dorosłemu sprawcy grozi do 5 lat więzienia, natomiast o losie nieletnich zdecyduje sąd rodzinny.

Do zdarzenia doszło 28 lutego 2026 roku około godziny 20.00 na terenie centrum handlowego w Jaworznie. Jak ustalili policjanci, dwóch mieszkańców powiatu chrzanowskiego w wieku 26 i 35 lat zostało zaczepionych przez grupę młodych mężczyzn przebywających na terenie galerii. Początkowo sytuacja wyglądała na zwykłą wymianę zdań, jednak po chwili agresorzy zaatakowali pokrzywdzonych.

Napastnicy bili i kopali mężczyzn, powodując u nich obrażenia twarzy oraz głowy. Zdarzenie miało miejsce na oczach świadków i klientów galerii handlowej. Jak wynika z ustaleń śledczych, powodem całego zajścia był błahy konflikt o papierosa.

Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole, jednak sprawcy oddalili się jeszcze przed przyjazdem mundurowych. Sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, którzy przeanalizowali monitoring, zabezpieczyli materiał dowodowy oraz przesłuchali świadków. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policjanci szybko ustalili osoby odpowiedzialne za pobicie.

Sprawcami byli młodzi mieszkańcy Jaworzna związani ze środowiskiem jednego z katowickich klubów piłkarskich. Wśród nich znajdował się 19-letni mężczyzna oraz pięciu nieletnich w wieku od 15 do 17 lat. Wobec kilku nieletnich toczyły się już wcześniej postępowania w sądzie rodzinnym o czyny karalne i demoralizację.

19-latek usłyszał zarzut za udział w pobiciu, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Czterech nieletnich zostało przesłuchanych w obecności rodziców w jaworznickiej komendzie. Szósty uczestnik to nieletni, który aktualnie przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i czynności z jego udziałem będą wykonane w późniejszym czasie.



Materiały dotyczące nieletnich zostały skierowane do sądu rodzinnego, który zdecyduje o zastosowaniu wobec nich środków wychowawczych lub poprawczych. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, za pobicie lub bójkę (czyn karalny) sąd rodzinny może zastosować środki wychowawcze, lecznicze lub poprawcze, a w przypadku osób powyżej 15 lat orzec karę w zakładzie karnym.

Policjanci przypominają, że udział w bójkach i pobiciach niesie za sobą poważne konsekwencje prawne — również dla osób nieletnich. Każdy przejaw agresji i chuligańskich zachowań będzie stanowczo zwalczany przez mundurowych.

Apelujemy również do młodych osób, aby nie ulegały negatywnym wzorcom i presji grupy. Chwila agresji, pozornie „błahy konflikt” czy chęć zaimponowania innym mogą doprowadzić do odpowiedzialności karnej oraz konsekwencji, które wpłyną na całe dalsze życie. Podkreślamy, że przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem, a wszelkie przypadki agresji i łamania prawa będą spotykały się ze zdecydowaną reakcją służb.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 48.91 MB)