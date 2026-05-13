Trzy osoby zatrzymane w sprawie przywłaszczenia i oszustw na ponad 20 mln zł Data publikacji 13.05.2026 Powrót Drukuj Wodzisławscy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną zatrzymali trzy osoby podejrzane o oszustwa przy obrocie węglem oraz przywłaszczenie tego surowca. W ten sposób doprowadzili swoich kontrahentów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości co najmniej 20 milionów złotych. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.

W toku prowadzonych czynności śledczy ustalili, że małżonkowie z Wodzisławia Śląskiego i ich córka, prowadząc liczne spółki, od sierpnia 2023 roku przez kolejny rok doprowadzili swoich kontrahentów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości nie mniejszej niż 20 milionów złotych oraz przywłaszczyli powierzony im surowiec o łącznej wartości około 3,7 mln zł .

Policjanci zatrzymali osoby odpowiedzialne za ten proceder - 47-letniego mężczyznę oraz dwie kobiety w wieku 45 i 26 lat. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im łącznie 18 zarzutów - głównie oszustwa znacznej wartości i przywłaszczeń powierzonego mienia. Kodeks karny przewiduje za to karę do 10 lat więzienia.

Ustalenia śledczych pozwoliły na zabezpieczenie majątkowe mienia podejrzanych o łącznej wartości niemal 2 milionów złotych. Decyzją prokuratora cała trójka została objęta policyjnym dozorem.

Okoliczności tej sprawy są wyjaśniane podczas śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach. Sprawa ma charakter rozwojowy.

