Niebezpieczne zdarzenie na ulicy Wolności Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Rudy Śląskiej skierowali do sądu sprawę potrącenia nieletniej, która poruszała się na rolkach. Do zdarzenia doszło 16 marca br. na przejeździe dla rowerów przy ul. Wolności. Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa 15-letniej dziewczynie znajdującej się na przejeździe dla rowerów, co doprowadziło do jej upadku. Podkreślamy, że zachowanie nieletniej było prawidłowe. Nagranie z tego zdarzenia udostępniamy jako ostrzeżenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych, rowerzystów, jak i kierowców.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 16 marca 2026 roku około godziny 17:30 na ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej. Z przeprowadzonych przez policjantów ustaleń wynika, że 68-letni kierowca Fiata nie ustąpił pierwszeństwa pieszej poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch i na przejeździe dla rowerów uderzył w 15-latkę.

Dziewczyna została przewieziona do szpitala i jak się okazało, nie odniosła poważnych obrażeń. Teraz o losie mężczyzny zdecyduje sąd.

Na kanwie tego wydarzenia, przypominamy, że osoba poruszająca się na rolkach po drodze jest traktowana, jako pieszy poruszający się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Przypominamy obowiązki pieszego poruszającego się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Osoba korzystająca z urządzenia wspomagającego ruch powinna poruszać się głównie po przestrzeni przeznaczonej dla pieszych lub wspólnej dla pieszych i rowerzystów, a także po drodze rowerowej. Jeśli jedzie po ścieżce dla rowerów, obowiązuje ją ruch prawą stroną. Inaczej wygląda to w strefie zamieszkania, tam można korzystać z całej szerokości drogi i ma się pierwszeństwo przed pojazdami. Poruszając się po chodniku albo drodze wspólnej dla pieszych i rowerów, trzeba dostosować prędkość do tempa pieszego. Kluczowe jest zachowanie ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszym i nieutrudnianie im poruszania się. Przy przekraczaniu jezdni, torów czy drogi dla rowerów należy zachować szczególną uwagę. Należy korzystać z przejazdu dla rowerów, a jeśli go nie ma z przejścia dla pieszych lub przejścia sugerowanego, na takich samych zasadach jak piesi. Podczas jazdy trzeba panować nad urządzeniem i dopasować prędkość do warunków na drodze. Ważne jest też zachowanie bezpiecznego odstępu przy omijaniu i wymijaniu innych uczestników ruchu czy przeszkód. Przed wyprzedzaniem warto upewnić się, że jest na to wystarczająco dużo miejsca i nie utrudni się nikomu jazdy. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, należy zwolnić, zachować czujność i przepuścić osoby znajdujące się na pasach.

Przepisy jasno też określają, czego robić nie wolno.

Zabronione jest poruszanie się po alkoholu lub pod wpływem podobnych środków. Nie można przewozić innych osób, zwierząt ani żadnych ładunków. Niedozwolone jest także ciągnięcie czegokolwiek, trzymanie się innych pojazdów oraz jazda tyłem.

Podkreślamy, że przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe to miejsca na drodze, gdzie wszystko dzieje się szybko. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Dlatego niezależnie od tego, czy jesteś pieszym, rowerzystą czy kierowcą, warto mieć kilka rzeczy z tyłu głowy.

Apelujemy do kierowców!

Kierowcy, zbliżając się do przejścia, muszą zdjąć nogę z gazu i naprawdę patrzeć na to, co się dzieje wokół. Sam znak i pasy to nie wszystko, często ktoś stoi kawałek dalej i dopiero zaraz wejdzie na jezdnię. Szczególnie uważać trzeba przy słabej widoczności, wieczorem albo gdy pada deszcz, bo wtedy pieszy jest dużo mniej widoczny. No i najważniejsze pierwszeństwo pieszego to nie jest „uprzejmość”, tylko obowiązek. To samo dotyczy przejazdów dla rowerzystów, jeśli ktoś już na nim jest, trzeba go przepuścić.

Apelujemy do pieszych!

Piesi z kolei nie mogą zakładać, że kierowca zawsze ich zauważy i zdąży wyhamować. Nawet jeśli mają pierwszeństwo, należy się zatrzymać, rozejrzeć i upewnić, że samochód faktycznie zwalnia. Wchodzenie na przejście „z marszu”, z telefonem w ręku albo w kapturze ograniczającym widzenie, to proszenie się o kłopoty. Po zmroku dobrze mieć na sobie coś odblaskowego, z kolei poza obszarem zabudowanym posiadanie odblasków jest obowiązkowe. Noszenie odblasków naprawdę robi różnicę, bo kierowca widzi taką osobę dużo wcześniej.

Apelujemy do rowerzystów!

Rowerzyści poruszają się szybciej niż piesi. Dojeżdżając do przejazdu, trzeba zwolnić i upewnić się, że kierowca nas widzi i zamierza się zatrzymać. Wjechanie na przejazd z dużą prędkością, bez kontaktu wzrokowego z kierującym, jest bardzo ryzykowne. Warto też pamiętać, że nie każde przejście jest jednocześnie przejazdem dla rowerów. Jeśli na przejściu dla pieszych nie ma wyodrębnionego przejazdu dla rowerów, trzeba zejść z jednośladu i przeprowadzić go przez pasy.

Wspólny mianownik dla wszystkich jest jeden przewidywanie i ograniczone zaufanie. Nie zakładaj, że druga osoba zachowa się idealnie. Lepiej na chwilę zwolnić, upewnić się i mieć kontrolę nad sytuacją. Na przejściach nie ma miejsca na pośpiech ani rutynę. To krótkie odcinki drogi, ale wymagają maksymalnej uwagi od każdego uczestnika ruchu.

