Niebezpieczny manewr na przejściu dla pieszych Data publikacji 21.04.2026 Powrót Drukuj W ubiegłym tygodniu świętochłowiccy policjanci zatrzymali 53-letniego kierowcę mercedesa który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego. Za swoje niebezpieczne manewry został ukarany wysokim mandatem, a na jego konto trafiły 22 punkty.

W ubiegłym tygodniu policjanci ruchu drogowego zatrzymali 53-letniego kierowcę samochodu marki Mercedes, który rażąco naruszył przepisy drogowe. Na ulicy Wiśniowej, mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość o 28 km/h , a dodatkowo dopuścił się szczególnie niebezpiecznego manewru wyprzedzania na przejściu dla pieszych.

Policjanci nałożyli na kierującego mandaty karne o łącznej wysokości 1900 złotych, a na jego konto przypisano 22 punkty. Policjanci przypomnieli mu również o konsekwencjach nieodpowiedzialnych zachowań na drodze, które mogą prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń.

Apel o rozwagę na drodze

Przekraczanie dozwolonej prędkości znacząco wydłuża drogę hamowania oraz ogranicza czas reakcji kierowcy, co w sytuacjach zagrożenia może decydować o życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Szczególnie niebezpieczne jest ignorowanie przepisów w rejonie przejść dla pieszych – to miejsca, gdzie piesi powinni czuć się bezpiecznie.

Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w obszarach zabudowanych. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, należy bezwzględnie zmniejszyć prędkość i być gotowym do zatrzymania pojazdu. Pamiętajmy – chwila nieuwagi lub brawura mogą doprowadzić do nieodwracalnych skutków.