Sierż. Kamila Dulowska Mistrzynią Polski federacji GPC Data publikacji 20.04.2026 Powrót Drukuj Sierż. Kamila Dulowska wystartowała w ubiegły weekend w Mistrzostwach Polski Federacji GPC w wyciskaniu sztangi leżąc, przysiadzie oraz martwym ciągu, które odbywały się w Zalesiu. Policjantka z Mysłowic reprezentowała Polską Policję. Kamila kolejny raz pokazała siłę, zdobywając 8 złotych, srebrny i brązowy medal. Policjantka ustanowiła również swoje kolejne życiowe rekordy!

W ubiegły weekend (18-19 kwietnia) w Zalesiu swój kolejny udany start zaliczyła sierż. Kamila Dulowska z mysłowickiej patrolówki. W Mistrzostwach Polski Federacji GPC w wyciskaniu sztangi leżąc, przysiadzie oraz martwym ciągu zdobyła łacznie 8 złotych, srebrny i brązowy medal. To kolejne zawody, na których reprezentowała także polską Policję.

Zawody obywały się w trzech kategoriach: wyciskanie sztangi, przysiady i martwy ciąg.

Mundurowa z Mysłowic osiągnęła następujące wyniki:

Wyciskanie sztangi leżąc:

1 miejsce w kategorii do 67,5 kg ,

, 3 miejsce w kategorii wiekowej,

1 miejsce w klasyfikacji mundurowej do 67,5 kg ,

, 1 miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet służb mundurowych,

1 miejsce w klasyfikacji drużynowej jako reprezentacja polskiej Policji.

Przysiad:

1 miejsce w kategorii wagowej do 67,5 kg ,

, 2 miejsce w klasyfikacji generalnej,

Martwy ciąg:

1 miejsce w kategorii wagowej do 67,5 kg ,

, 1 miejsce w kategorii mundurowej do 67,5 kg ,

, 1 miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet służb mundurowych.

Mundurowa z Mysłowic w wyciskaniu sztangi leżąc osiągnęła wynik 75 kilogramów, w przysiadzie 155 kilogramów (rekord życiowy) oraz w martwym ciągu 165 kilogramów (rekord życiowy).

To kolejny wielki sukces w zawodach siłowych naszej policjantki, której gratulujemy i życzymy kolejnych wygranych!