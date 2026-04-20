Sierż. Kamila Dulowska Mistrzynią Polski federacji GPC

Data publikacji 20.04.2026
Sierż. Kamila Dulowska wystartowała w ubiegły weekend w Mistrzostwach Polski Federacji GPC w wyciskaniu sztangi leżąc, przysiadzie oraz martwym ciągu, które odbywały się w Zalesiu. Policjantka z Mysłowic reprezentowała Polską Policję. Kamila kolejny raz pokazała siłę, zdobywając 8 złotych, srebrny i brązowy medal. Policjantka ustanowiła również swoje kolejne życiowe rekordy!

W ubiegły weekend (18-19 kwietnia) w Zalesiu swój kolejny udany start zaliczyła sierż. Kamila Dulowska z mysłowickiej patrolówki. W Mistrzostwach Polski Federacji GPC w wyciskaniu sztangi leżąc, przysiadzie oraz martwym ciągu zdobyła łacznie 8 złotych, srebrny i brązowy medal. To kolejne zawody, na których reprezentowała także polską Policję.

Zawody obywały się w trzech kategoriach: wyciskanie sztangi, przysiady i martwy ciąg.

Mundurowa z Mysłowic osiągnęła następujące wyniki:

Wyciskanie sztangi leżąc:

  • 1 miejsce w kategorii do 67,5 kg,
  • 3 miejsce w kategorii wiekowej, 
  • 1 miejsce w klasyfikacji mundurowej do 67,5 kg
  • 1 miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet służb mundurowych, 
  • 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej jako reprezentacja polskiej Policji. 

Przysiad: 

  • 1 miejsce w kategorii wagowej do 67,5 kg
  • 2 miejsce w klasyfikacji generalnej, 

Martwy ciąg: 

  • 1 miejsce w kategorii wagowej do 67,5 kg
  • 1 miejsce w kategorii mundurowej do 67,5 kg
  • 1 miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet służb mundurowych. 

Mundurowa z Mysłowic w wyciskaniu sztangi leżąc osiągnęła wynik 75 kilogramów, w przysiadzie 155 kilogramów (rekord życiowy) oraz w martwym ciągu 165 kilogramów (rekord życiowy). 

To kolejny wielki sukces w zawodach siłowych naszej policjantki, której gratulujemy i życzymy kolejnych wygranych!

