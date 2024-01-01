Arena 2026 – służby sprawdziły gotowość w sytuacjach kryzysowych Powrót Drukuj 13 maja 2026 roku na terenie Gliwic przeprowadzono ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Arena 2026”. W działaniach uczestniczyły nie tylko siły Policji ale również przedstawiciele innych służb i instytucji odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe. Przedsięwzięcie miało charakter praktyczny i pozwoliło na sprawdzenie kluczowych procedur współdziałania oraz systemów dowodzenia. Ćwiczenie było okazją do doskonalenia gotowości służb w obliczu szczególnych zagrożeń.

Ćwiczenie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi przygotowania i prowadzenia krajowych oraz międzynarodowych ćwiczeń w Policji w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych. Jego głównym założeniem była weryfikacja oraz doskonalenie mechanizmów działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.



Założeniem ćwiczeń było reagowanie oraz koordynacja działań służb w sytuacji zagrożenia polegającego na ataku terrorystycznym. Scenariusz zakładał atak dronem z głowicą bojową oraz użycie samochodu z zamontowanym urządzeniem rozpylającym gaz bojowy.

W trakcie działań służby realizowały zadania związane z ewakuacją, udzielaniem pomocy, zabezpieczeniem terenu i neutralizacją zagrożenia, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnej współpracy i wymiany informacji pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi podmiotami.



Podczas działań sprawdzono w szczególności procedury współdziałania pomiędzy jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji, jak również współpracę Policji z przedstawicielami innych służb i instytucji. Istotnym elementem była także ocena funkcjonowania systemu dowodzenia, łączności oraz obiegu informacji - zarówno wewnątrz Policji, jak i pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w działaniach. Ćwiczenie umożliwiło również praktyczne doskonalenie procesów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych.



W przedsięwzięciu udział wzięli m.in. policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, a także funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. W działaniach uczestniczyli również przedstawiciele Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach, Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, której wykładowcy pomogli w przygotowaniach, a kadeci wzięli czynny udział jako statyści.

Podczas ćwiczeń współpracowaliśmy również z policjantami ze Szkoły Policji w Katowicach, na terenie której rozegrał się jeden z epizodów ćwiczeń, dotyczący zatrzymania kolejnego z "dywersantów" przez śląskich kontrterrorystów i żołnierzy z jednostki Agat.



Do ćwiczenia zaangażowane zostały również jednostki wojskowe, w tym Jednostka Wojskowa AGAT w Gliwicach oraz Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, 5 Pułk Chemiczny w Tarnowskich Górach, a także przedstawiciele prokuratury – Prokuratury Krajowej, Prokuratury Regionalnej w Katowicach oraz prokuratur okręgowych w regionie. Współpracę zapewnili także organizatorzy wydarzeń masowych, w tym PreZero Arena Gliwice, Superauto.pl Stadion Śląski w Chorzowie oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wsparcie zapewnili też przedstawiciele Urzędu Miasta Gliwice.



Zakres oraz sposób udziału poszczególnych podmiotów, realizowany był zgodnie z ich kompetencjami, obowiązującymi przepisami, a także na podstawie zawartych porozumień i procedur współdziałania.