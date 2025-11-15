Udawał nieprzytomnego, by uniknąć więzienia Data publikacji 15.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z raciborskiej drogówki zatrzymali 33-letniego kierującego volvo, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna uciekał przed mundurowymi gdyż, jak się okazało, był poszukiwany do odbycia kary więzienia, posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a w jego sprawie zapadła już decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną mu karę 3,5 roku więzienia.

Policjanci z raciborskiej drogówki, patrolując ulicę Hulczyńską, postanowili zatrzymać do kontroli samochód marki Volvo wiedząc, że siedzący za kierownicą mężczyzna nie posiada prawa jazdy. W tym celu włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, dając wyraźny sygnał do zatrzymania.

Na widok radiowozu kierujący gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę w kierunku Bieńkowic. W pewnym momencie wjechał w drogę polną i kontynuował ucieczkę w stronę zbiornika przeciwpowodziowego. Po chwili stracił panowanie nad pojazdem, wpadł do rowu, po czym porzucił samochód i podjął dalszą ucieczkę pieszo.

Policjanci natychmiast ruszyli w pościg. Do działań włączyły się dodatkowe patrole. Po dwóch godzinach poszukiwań, mundurowi odnaleźli uciekiniera ukrywającego się w rowie przy przepuście wodnym. 33-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego był przemoczony i już lekko wychłodzony. Gdy zobaczył policjantów i zrozumiał, że nie uniknie konsekwencji, zaczął... udawać nieprzytomnego. Jego pomysł na uniknięcie kary okazał się jednak nieskuteczny.

Pomimo tego, że mężczyzna popełnił przestępstwo i liczne wykroczenia drogowe, policjanci w pierwszej kolejności udzielili mu pomocy – okryli go, ogrzali i wezwali pogotowie ratunkowe. Ratownicy po zbadaniu mężczyzny stwierdzili, że jego stan nie wymaga hospitalizacji i nie ma przeciwwskazań do umieszczenia go w policyjnym areszcie.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 33-latek jest poszukiwany do odbycia kary 3,5 roku więzienia. Dodatkowo posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że był trzeźwy, a jego krew została pobrana do badań na obecność środków odurzających.

Po wykonaniu czynności procesowych mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Za ucieczkę przed policjantami i złamanie sądowego zakazu grozi mu dodatkowo kara do 5 lat więzienia.

