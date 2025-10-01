Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa połączone z prezentacją porozumienia Policji z PKO Bankiem Polskim Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj 30 września br. w Auli Rotundy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się szkolenie drugiego zakresu dotyczące cyberbezpieczeństwa. Spotkanie zostało połączone z prezentacją porozumienia podpisanego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Prezesem PKO Banku Polskiego. W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni śląskiej Policji.

Szkolenie poprowadzili specjaliści z Departamentu Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego, którzy przybliżyli uczestnikom najważniejsze zagadnienia związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Omówione zostały m.in. metody działania cyberprzestępców, przykłady najczęściej występujących oszustw, w tym oszustwa związane z fałszywymi inwestycjami, a także sposoby ochrony przed cyberzagrożeniami.

Druga część spotkania poświęcona była prezentacji porozumienia między Policją a PKO Bankiem Polskim. Przedstawiono szczegóły oferty przygotowanej specjalnie dla służb mundurowych. Pracownicy banku przygotowali również stanowiska informacyjne, przy których uczestnicy mogli indywidualnie zapoznać się z ofertą.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych KomendyWojewódzkiejPolicjiwKatowicach. Spotkanie pozwoliło uczestnikom poszerzyć wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz dostępnych narzędzi ochrony przed zagrożeniami w sieci, w szczególności w sektorze bankowym.