"Myśl szybciej, jedź wolniej" Wodzisławscy policjanci i UM w Radlinie o bezpieczeństwie na hulajnodze elektrycznej
Wodzisławscy policjanci i pracownicy Urzędu Miasta w Radlinie przygotowali kolejny wspólny projekt. Tym razem poruszony został temat bezpieczeństwa użytkowników hulajnóg elektrycznych. Zachęcamy do obejrzenia filmu profilaktycznego i pogłębienie wiedzy, jak jeszcze lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo.
Hulajnogi elektryczne stały się bardzo popularnym środkiem transportu, zwłaszcza w miastach. Przypominamy jednak, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem, a jej użytkownik to kierujący. Wiążą się z tym zarówno przywileje, jak i obowiązki, więc warto mieć tego świadomość i korzystać z hulajnogi zgodnie z przepisami.
Urząd Miasta w Radlinie wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim przygotowali film profilaktyczny. Zachęcamy do obejrzenia go wspólnie z nastolatkami, którzy z hulajnóg elektrycznych korzystają. Warto wiedzieć, jak właściwie zadbać o swoje bezpieczeństwo, jakie zachowania są ryzykowne, niebezpieczne, a przede wszystkim zabronione przez przepisy prawa.
Przypominamy najważniejsze zasady bezpieczeństwa:
Hulajnoga elektryczna – jest to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.
Hulajnoga elektryczna powinna być wyposażona:
- z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
- z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
- z boku - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach;
- co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
- w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;
- ograniczenie maksymalnej prędkości hulajnogi elektrycznej oraz zapewnienie skutecznego hamowania. W hulajnodze elektrycznej konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewnia możliwość skutecznego hamowania.
Wymagane uprawnienia, aby kierować hulajnogą elektryczną:
- w wieku od 10 do 18 roku życia, wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T;
- od osób które ukończyły 18 lat, nie wymaga się uprawnień.
Obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną:
- należy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;
- należy korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h;
- należy sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
- należy zachować bezpieczny odstęp – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego.
Kiedy można jechać hulajnogą elektryczną po chodniku:
Gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad:
- jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;
- zachowanie szczególnej ostrożności;
- ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
Hulajnoga elektryczna - zakazy
- zabrania się kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
- zabrania się przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;
- zabrania się ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów;
- niedozwolone jest czepianie się pojazdów;
- zabrania się jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
Parkowanie hulajnogi elektrycznej: dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.
Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i wzajemny szacunek na drodze. Niech jazda będzie wyłącznie przyjemnością, a nie przyczyną tragedii.
Pamiętajmy także o korzystaniu z kasku ochronnego. Prawidłowo założony kask skutecznie chroni naszą głowę przed poważnymi obrażeniami podczas upadku. Koniecznie zadbajmy o korzystanie z kasku przez nasze dzieci.
Projekt został sfinansowany przez Urząd Miasta w Radlinie. Sytuacje przedstawione w filmie mają charakter profilakyczny i zostały zrealizowane przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
Za pomoc w realizacji filmu szczególne podziękowania kierujemy do Ksawerego, Piotrka i Kordiana.
Film https://www.youtube.com/watch?v=iXXZnNEW37c
