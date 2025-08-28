"Myśl szybciej, jedź wolniej" Wodzisławscy policjanci i UM w Radlinie o bezpieczeństwie na hulajnodze elektrycznej Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj Wodzisławscy policjanci i pracownicy Urzędu Miasta w Radlinie przygotowali kolejny wspólny projekt. Tym razem poruszony został temat bezpieczeństwa użytkowników hulajnóg elektrycznych. Zachęcamy do obejrzenia filmu profilaktycznego i pogłębienie wiedzy, jak jeszcze lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Hulajnogi elektryczne stały się bardzo popularnym środkiem transportu, zwłaszcza w miastach. Przypominamy jednak, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem, a jej użytkownik to kierujący. Wiążą się z tym zarówno przywileje, jak i obowiązki, więc warto mieć tego świadomość i korzystać z hulajnogi zgodnie z przepisami.



Urząd Miasta w Radlinie wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim przygotowali film profilaktyczny. Zachęcamy do obejrzenia go wspólnie z nastolatkami, którzy z hulajnóg elektrycznych korzystają. Warto wiedzieć, jak właściwie zadbać o swoje bezpieczeństwo, jakie zachowania są ryzykowne, niebezpieczne, a przede wszystkim zabronione przez przepisy prawa.



Przypominamy najważniejsze zasady bezpieczeństwa:



Hulajnoga elektryczna – jest to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Hulajnoga elektryczna powinna być wyposażona:

z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej; z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej; z boku - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach;

najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach; co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;

w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;

ograniczenie maksymalnej prędkości hulajnogi elektrycznej oraz zapewnienie skutecznego hamowania. W hulajnodze elektrycznej konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewnia możliwość skutecznego hamowania.

Wymagane uprawnienia, aby kierować hulajnogą elektryczną:

w wieku od 10 do 18 roku życia, wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1 , B1 , T;

jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, , , T; od osób które ukończyły 18 lat, nie wymaga się uprawnień.

Obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną:

należy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;

korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić; należy korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h;

należy sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;

należy zachować bezpieczny odstęp – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego.

Kiedy można jechać hulajnogą elektryczną po chodniku:

Gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad:

jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;

z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego; zachowanie szczególnej ostrożności;

ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Hulajnoga elektryczna - zakazy

zabrania się kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

zabrania się przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;

zabrania się ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów;

niedozwolone jest czepianie się pojazdów;

zabrania się jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;

Parkowanie hulajnogi elektrycznej: dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.



Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i wzajemny szacunek na drodze. Niech jazda będzie wyłącznie przyjemnością, a nie przyczyną tragedii.

Pamiętajmy także o korzystaniu z kasku ochronnego. Prawidłowo założony kask skutecznie chroni naszą głowę przed poważnymi obrażeniami podczas upadku. Koniecznie zadbajmy o korzystanie z kasku przez nasze dzieci.



Projekt został sfinansowany przez Urząd Miasta w Radlinie. Sytuacje przedstawione w filmie mają charakter profilakyczny i zostały zrealizowane przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Za pomoc w realizacji filmu szczególne podziękowania kierujemy do Ksawerego, Piotrka i Kordiana.

Film https://www.youtube.com/watch?v=iXXZnNEW37c Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.