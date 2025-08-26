Korytarz życia tylko dla służb ratunkowych! Data publikacji 26.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci tyskiej grupy SPEED nałożyli mandat i punkty karne na 67-letniego kierującego volkswagenem, który "korytarz życia" utworzony na trasie DK-1 wykorzystał, aby ominąć powstały korek. Przypominamy, że korytarz życia jest dla służb, które muszą szybko dojechać na miejsce zdarzenia, aby ratować zdrowie i życie innych ludzi.

O tym, że „korytarz życia” pomaga służbom ratunkowym w szybkim dotarciu na miejsce zdarzenia, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak pomimo licznych komunikatów i apeli, wielu kierowców w sposób nieprawidłowy wykorzystuje korytarz życia, aby ominąć zator drogowy.

Wczoraj mundurowi tyskiego Wydziału Ruchu Drogowego podczas patrolowania trasy DK -1 zauważyli kierującego osobowym volkswagenem, który korytarz życia powstały w związku z zaistniałym zatorem drogowym wykorzystał, aby ominąć „korek” i jechał za pojazdami uprzywilejowanymi straży pożarnej.

Za popełnione wykroczenie mundurowi nałożyli na kierowcę mandat karny kredytowany w wysokości 500 złotych oraz 8 punktów karnych.

Apelujemy! Kierowco pamiętaj - korytarz życia jest dla służb, które muszą szybko dojechać na miejsce zdarzenia, aby ratować zdrowie i życie innych ludzi. Niedopuszczalne jest korzystanie z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez innych kierujących.

Pamiętaj – korytarzem życia poruszać mogą się wyłącznie pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej.

