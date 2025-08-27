Szef śląskiej Policji podziękował bohaterskim mieszkańcom Chorzowa Data publikacji 27.08.2025 Powrót Drukuj Trzej mieszkańcy Chorzowa wykazali się niezwykłą odwagą – jeden z nich obezwładnił i ujął sprawcę zabójstwa, a pozostali mężczyźni podjęli czynności ratujące życie wobec poszkodowanego mężczyzny. Dzięki ich zdecydowanej reakcji nie doszło do kolejnych ataków, a niebezpieczny napastnik został szybko zatrzymany. Bohaterską postawę obywateli docenił Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinsp. Mariusz Krzystyniak, który podczas spotkania w siedzibie śląskiej Policji osobiście im podziękował i pogratulował.

Wczoraj w siedzibie śląskiej Policji odbyło się spotkanie, podczas którego Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Mariusz Krzystyniak, w obecności komendanta chorzowskiej jednostki Policji inspektora Andrzeja Brzozowskiego podziękował trzem mężczyznom: Przemysławowi Banasiowi, Dawidzie Pikule oraz Sebastianowi Wróblowi, którzy w miniony piątek wykazali się niezwykłą odwagą, dokonując obywatelskiego zatrzymania sprawcy zabójstwa i ruszając na pomoc poszkodowanemu.

22 sierpnia br. po godzinie na ulicy Siemianowickiej w Chorzowie, 47-letni agresor zaatakował nożem 52-latka. Widząc całe zdarzenie zareagowali świadkowie, wśród których szczególną rolę odegrali właśnie trzej wymienieni mężczyźni.

Jeden z nich, Przemysław Banaś zdecydowanie obezwładnił i przytrzymał agresywnego sprawcę, uniemożliwiając mu dalszy atak. Pozostali dwaj mężczyźni również aktywnie działali podczas tej niebezpiecznej sytuacji, koncentrując się na próbie uratowania życia poszkodowanego.

Dzięki postawie mężczyzn obezwładniony napastnik został przekazany w ręce policjantów, którzy po kilku minutach pojawili się na miejscu i zatrzymali mężczyznę.

Niestety pomimo niezwłocznie podjętym czynnościom ratującym życie, zaatakowany 52-latek zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

Udział świadków w tym zdarzeniu okazał się nieoceniony, a ich odważny czyn nie przeszedł bez echa. Na krążących w sieci filmach widać, z jaką determinacją i skutecznością wykazali się w tym zdarzeniu. Ich zachowanie zasługuje na ogromne uznanie.

Za swoją bohaterską postawę mieszkańcy otrzymali podziękowania z rąk kierownictwa śląskiej i chorzowskiej Policji. Obok nadinspektora Mariusza Krzystyniaka, wyrazy uznania skierował również inspektor Andrzej Brzozowski - Komendant Miejski Policji w Chorzowie.

Generał podczas spotkania podkreślił, że wyjątkowe zachowanie mężczyzn stanowiło wzór odpowiedzialności, obywatelskiej odwagi i poświęcenia dla dobra społeczeństwa oraz zasługuje na szczególne uznanie.

Jak przekazali mężczyźni, podczas zdarzenia kierowali się przede wszystkim ludzkim odruchem i chęcią niesienia pomocy, oraz by napastnik nie wyrządził krzywdy innym osobom.

Działania mężczyzn idealnie wpisują się w kampanię śląskiej Policji Widzisz-Reaguj!