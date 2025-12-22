Kolejne uderzenie w mafię śmieciową - nielegalne składowisko ujawnione w powiecie radomszczańskim Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach, przy wsparciu policjantów z innych komórek, policjantów z KWP w Opolu, funkcjonariuszy KAS, GIOŚ i PSP w Łodzi, ujawnili kolejne nielegalne składowisko odpadów. W ubiegły czwartek, 11 grudnia 2025 roku, śledczy zatrzymali cztery osoby związane z tym procederem. Sprawa ma związek z prowadzonym na szeroką skalę śledztwem dotyczącym działalności tzw. „mafii śmieciowej”.

Policjanci, działając na podstawie wcześniejszych ustaleń operacyjnych, przeprowadzili zaplanowaną akcję w powiecie radomszczańskim - na terenie rekultywowanej kopalni kruszywa naturalnego. Na miejscu zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy zamierzali zakopać w ziemi ponad 20 ton odpadów komunalnych. Zmielone śmieci zostały przywiezione w to miejsce ciężarówką. Były ukryte pod cienką warstwą kruszywa, co miało stwarzać pozory legalnej rekultywacji terenu.

Prowadząc dalsze czynności, policjanci zatrzymali kolejne dwie osoby odpowiedzialne za przekazanie oraz przyjęcie odpadów w tym miejscu. Funkcjonariusze przeprowadzili także szereg przeszukań, podczas których zabezpieczyli m.in. dokumentację związaną z tym nielegalnym procederem. Wykonane na miejscu oględziny ujawniły znaczne ilości odpadów komunalnych nielegalnie zakopanych pod warstwą piasku.

Przestępczy proceder miał na celu uniknięcie kosztów legalnej utylizacji i obejście przepisów ochrony środowiska. Zatrzymani to mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego w wieku od 44 do 52 lat.

W realizacji brali udział policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, mundurowi z Wydziału dw. z Przestępczością Pseudokibiców KWP w Katowicach oraz Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarcza Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, funkcjonariusze Świętokrzyskiej Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Działania prowadzone były z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa, również pod kątem zagrożeń środowiskowych.

Sprawa jest kolejnym efektem pracy specjalnej grupy operacyjno-procesowej, powołanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, działającej pod nadzorem m.in. Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. W skład grupy wchodzą policjanci z różnych wydziałów KWP w Katowicach oraz funkcjonariusze z Opola, Częstochowy i Jaworzna. Działania wspierają także funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, KAS oraz GIOŚ .

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec trzech podejrzanych tymczasowe aresztowanie, natomiast wobec czwartego – środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Łącznie w postępowaniach prowadzonych w ramach działalności grupy operacyjno-procesowej zatrzymano już 170 podejrzanych, z czego 72 osoby zostały tymczasowo aresztowane.