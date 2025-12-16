Policjanci odnaleźli zaginionego 82-latka
Poszukiwany od wczoraj Norbert T. - 82-latek z Bytomia został odnaleziony przez śląskich policjantów.
Dzisiaj, przed 10.00, operator drona z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach, przeczesując nieużytki w Bytomiu-Łagiewnikach, zauważył leżącego człowieka w pobliżu rzeki Bytomki .
Po dotarciu na miejsce śląscy „poszukiwacze” potwierdzili, że jest to nasz zaginiony senior. Mężczyzna był wychłodzony, więc przez trudno dostępny teren stróże prawa przetransportowali go do miejsca, gdzie mogła już dojechać karetka. Stamtąd trafił on na obserwację do szpitala.
Dziękujemy wszystkim, którzy udostępnili naszą informację, starając się pomóc w poszukiwaniach. Prosimy jednocześnie o usunięcie wizerunku seniora ze swoich zasobów.
