Policjanci odnaleźli zaginionego 82-latka

W nocy z 8 na 9 sierpnia w Chorzowie doszło do dramatycznego pożaru mieszkania przy ulicy Morcinka. St. post. Łukasz Schön znany ze swojej odwagi, poświęcenia i oddania służbie, nie wahał się ani chwili – wszedł do płonącego budynku, by ratować ludzi. Dzięki determinacji funkcjonariuszy udało się ewakuować 17 osób. Niestety, dramatyczny przebieg zdarzenia pokazuje, jak wielkie zagrożenie towarzyszyło wtedy pracy mundurowych. Łukasz nie zostawił innych, gdy w grę wchodziło ich życie, dlatego teraz, gdy w grę wchodzi jego zdrowie, my również nie zostawimy go samego. Jesteśmy przy nim na każdym kroku, zapewniając realne wsparcie.