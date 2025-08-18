Narkotyki i nielegalna broń w rękach chorzowskich kryminalnych Data publikacji 18.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie zatrzymali mężczyznę, który w swoim mieszkaniu posiadał znaczne ilości narkotyków oraz nielegalną broń palną. Łączna waga zabezpieczonych substancji wyniosła ponad 1 kg. Pozwoliłoby to przygotować blisko 2,3 tys. działek dilerskich.

Dzięki zaangażowaniu chorzowskich kryminalnych, którzy na co dzień podejmują szereg działań, by zwalczać przestępczość narkotykową, kolejny kilogram narkotyków nie trafi na rynek.

Policjanci w jednym z mieszkań na terenie miasta zabezpieczyli tabletki MDMA, amfetaminę, metamfetaminę, LSD, heroinę, marihuanę, haszysz oraz kokainę. Dodatkowo zanleźli tam też karabin rozdzielnego ładowania, rewolwer, dwa bębny nabojowe oraz około 250 gramów czarnego prochu.

Mężczyzna został już przesłuchany i usłyszał dwa zarzuty – posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi mu do 10 lat więzienia oraz posiadania nielegalnej broni palnej, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Policja przypomina, że każdy kontakt z takimi substancjami może prowadzić do poważnych konsekwencji... nie tylko prawnych. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych – reagowanie na podejrzane sytuacje i unikanie narkotyków to realny sposób, by chronić siebie, swoją rodzinę i społeczność.