Zatrzymany 24-latek za podpalenie dwóch samochodów i posiadanie narkotyków Data publikacji 01.12.2025 Policjanci z Komisariatu Policji w Wojkowicach zatrzymali 24-letniego mieszkańca Piekar Śląskich podejrzanego o podpalenie dwóch samochodów oraz posiadanie narkotyków. Straty oszacowano na poziomie 35 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został objęty policyjnym dozorem, a za popełnione czyny grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w nocy na terenie jednej z posesji w miejscowości Wymysłów. Mundurowi zostali skierowani na miejsce po zgłoszeniu pożaru dwóch pojazdów – alfy romeo i volvo. Zgłaszająca, która wracała z rodziną do domu, zauważyła płonące auta i natychmiast powiadomiła służby ratunkowe.



Pojazdy były zaparkowane na ogrodzonym terenie posesji, ustawione obok siebie. Alfa Romeo była objęta ogniem w przedniej części, a od niej zajęło się również stojące w niedużej odległości volvo. Właściciel alfy romeo, widząc pożar, zdołał odjechać samochodem, a następnie pomógł w ugaszeniu płonącego volvo jeszcze przed przybyciem służb.



Na miejscu pracowały jednostki straży pożarnej, które ugasiły pożar. Strażacy nie wykluczyli udziału osób trzecich. Po zakończeniu gaszenia znaleziono elementy wskazujące na celowe podpalenie – m.in. potłuczone butelki z resztkami cieczy o zapachu benzyny oraz materiałową szmatkę, która mogła stanowić część tzw. koktajlu Mołotowa.



Straty w pojeździe volvo oszacowano na około 15 tysięcy złotych, natomiast właściciel alfy romeo wstępnie wycenił szkody na około 20 tysięcy złotych.



Zgłaszająca wraz z rodziną oraz policjanci szybko powiązali sprawę z byłym partnerem ich córki. Mężczyzna miał wcześniej korzystać z Alfy Romeo do codziennych dojazdów, jednak po konflikcie z dziewczyną pojazd został mu odebrany.



Mundurowi z pionu kryminalnego, skierowani na miejsce przez dyżurnego, rozpoczęli czynności, a następnie zbierali materiał dowodowy w sprawie. Policjanci dotarli do nagrania z monitoringu na stacji benzynowej, na której widać, jak mężczyzna napełnia butelki benzyną. Na podstawie zebranych informacji i ustaleń zatrzymano 24-latka. W trakcie interwencji policjanci ujawnili przy nim narkotyki w postaci marihuany i haszyszu.



Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Następnie usłyszał zarzut związany ze sprowadzeniem zdarzenia, które zagrażało życiu, zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Usłyszał również zarzut za posiadanie środków odurzających.