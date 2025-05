„Jesteśmy różni, ale równi” – nowa kampania społeczna śląskiej Policji

Policjanci z Zespołu do walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 28-letniego obywatela Bułgarii, który od około 10 lat zajmował się procederem handlu ludźmi. Śledczy zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mu prokuratorskich zarzutów. Policjanci ustalili, że mężczyzna rozkochiwał w sobie młode kobiety, które znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej, a następnie przemocą przez wiele lat zmuszał je do uprawiania prostytucji. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami kraju, był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i został zatrzymany na terenie Niemiec. Grozi mu teraz do 20 lat więzienia.