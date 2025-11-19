Zarzut potrójnego usiłowania zabójstwa Data publikacji 19.11.2025 Powrót Drukuj Zawierciańscy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który w sobotnią noc w Zawierciu potrącił na chodniku pieszych. Sprawca działał celowo. Chwilę wcześniej ze swoimi ofiarami wdał się w utarczkę słowną. 39-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa trzech osób. Najbliższe 3 miesiące spędzi w izolacji. Za popełnione przestępstwo grozi mu wieloletni pobyt za kratami.

W sobotę po 22:00 zawierciańscy policjanci otrzymali zgłoszenie o potrąceniu na chodniku pieszych. Natychmiast pojechali na ulicę Nowowierzbową w Zawierciu, gdzie zastali trzy osoby.

Jak wynikało z ustaleń mundurowych, dwóch mężczyzn i kobieta wcześniej przechodzili przez przejście dla pieszych na ulicy Gałczyńskiego. Przed „pasami” zatrzymał się samochód. Kierujący zaczął krzyczeć do pieszych, że wtargnęli na jezdnię. Pomiędzy osobami doszło do wymiany zdań, po czym peugeot odjechał.

Chwilę później kierujący gwałtownie nawrócił i zaczął szybko jechać w kierunku pieszych. Gdy ci znajdowali się przy ulicy Nowowierzbowej, samochód wjechał na chodnik i potrącił 30-latkę i jej o rok starszego kolegę. 32-latek zdążył odskoczyć. Następnie kierujący odjechał z miejsca, nie udzielając pokrzywdzonym pomocy. Poszkodowani trafili do szpitala.

Samochód sprawcy odnaleziono przy ulicy Blanowskiej. Pojazd został poddany szczegółowym oględzinom, które potwierdziły, że uczestniczył w zdarzeniu drogowym. Auto zabezpieczono.

Kryminalni szybko ustalili, kto siedział za kierownicą peugeota. Mieszkaniec Zawiercia został zatrzymany w niedzielę rano. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa trzech osób.

Wczoraj zawierciański sąd przychylił się do wniosku miejscowej prokuratury i zastosował wobec 39-latka tymczasowe aresztowanie. Najbliższe 3 miesiące spędzi w izolacji.

Grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 15 lat, a nawet dożywocie.