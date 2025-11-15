72 nowe radiowozy dla śląskiej Policji – uroczyste przekazanie pod katowickim Spodkiem Data publikacji 15.11.2025 Powrót Drukuj Na Placu Sławika i Antalla przed Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach, odbyło się uroczyste przekazanie nowych radiowozów dla śląskiej Policji. Flotę garnizonu zasiliły 72 nowoczesne, hybrydowe radiowozy marki Kia Niro Hybrid, które trafią do 23 jednostek w województwie. Zakup nowych pojazdów służbowych był możliwy dzięki środkom - w sumie blisko 15,5 mln zł - przekazanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wsparciu finansowemu samorządów oraz środkom z budżetu Policji.

Pomysł doposażenia garnizonu powstał po rozmowach z komendantami miejskimi i powiatowymi, którzy wskazywali na trudności z dostępnością pojazdów przystosowanych do przewozu zatrzymanych. Dotychczas tę funkcję pełniły przede wszystkim furgony, które – choć skuteczne – nie zawsze sprawdzały się w ciasnej zabudowie aglomeracji śląskiej.

Nowe SUV-y Kia Niro Hybrid przystosowane są do przewozu dwóch policjantów i dwóch zatrzymanych. Przedział konwojowy został trwale odizolowany od części dla funkcjonariuszy, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo podczas interwencji i transportu. Wykonano go z materiałów odpornych na uszkodzenia i łatwych do utrzymania w czystości. System odpływów w podłodze pozwala na szybkie mycie i dezynfekcję pojazdu, co jest szczególnie przydatne po przewozie osób wymagających wzmożonych procedur sanitarnych.

W nowych radiowozach zastosowano pasy bezpieczeństwa z możliwością blokady, które uniemożliwiają agresywne zachowania, w tym autoagresję przewożonych zatrzymanych. To rozwiązanie, dotąd niestosowane w patrolowych furgonach, znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa. Nadwozie typu SUV ułatwia poruszanie się zarówno po wąskich uliczkach śląskich osiedli, jak i poza drogami utwardzonymi.

Radiowozy wyposażono m.in. w uchwyty na pałki typu Tonfa, dwie latarki automatycznie ładujące się podczas jazdy oraz nowoczesne systemy bezpieczeństwa, takie jak autonomiczny układ hamowania, asystent pasa ruchu, inteligentny ogranicznik prędkości, kamera cofania, system e-Call i ekran z obsługą Apple CarPlay i Android Auto. Silnik hybrydowy o mocy 129 KM zapewnia dynamiczną i oszczędną jazdę, a średnie spalanie wynosi około 4,5 l /100 km .

Zanim podjęto decyzję o zamówieniu 72 pojazdów, śląscy policjanci przetestowali model Kia Niro w warunkach codziennej służby. Wersja testowa trafiła do ośmiu jednostek garnizonu. Funkcjonariusze ocenili samochód bardzo wysoko, wskazując na jego praktyczność, ergonomię i przewagę nad dotychczas używanym taborem. Po pozytywnych wynikach testów rozpoczęto procedurę zakupu.

Projekt został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – głównego partnera finansującego, samorządów województwa śląskiego, Komendy Głównej Policji oraz Funduszu Wsparcia Policji. To przykład skutecznej współpracy instytucjonalnej na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Nowe radiowozy stanowią odpowiedź na realne potrzeby jednostek terenowych oraz kolejny krok w unowocześnianiu floty policyjnej.

Proces pozyskania pojazdów został zainicjowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektor Mariusza Krzystyniaka i koordynowany przez Naczelnika Wydziału Transportu KWP w Katowicach. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni tego wydziału nadzorowali każdy etap – od opracowania specyfikacji, przez postępowanie przetargowe i odbiory techniczne, aż po rozliczenie dokumentacji. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu i wiedzy, możliwe było sprawne przeprowadzenie całego procesu.

Nowe radiowozy oznaczają większą mobilność patroli, wyższy poziom bezpieczeństwa funkcjonariuszy i zatrzymanych, skuteczniejsze działanie w terenie miejskim i podmiejskim, możliwość szybkiej dezynfekcji pojazdu oraz większy komfort pracy. SUV-y nie zastępują furgonów patrolowych, lecz stanowią ich naturalne uzupełnienie, zwiększając mobilność patroli i usprawniając codzienną służbę.

Uroczystemu przekazaniu radiowozów przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Mariusz Krzystyniak wraz ze swoim Zastępcą od spraw logistycznych młodszym inspektorem Markiem Gadzińskim. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Henryk Kiepura, Wojewoda Śląski Marek Wójcik, reprezentujący Marszałka Województwa Śląskiego Członek Zarządu Województwa Rafał Adamczyk, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Mateusz Pindel oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Po okolicznościowych przemówieniach, szef śląskich policjantów nadinspektor Mariusz Krzystyniak przekazał na ręce Prezesa Zarządu Mateusza Pindela Odznakę Honorową za „Zasługi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach” dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uroczystość, to nie tylko symboliczne przekazanie kluczyków do nowych pojazdów, ale też ukoronowanie pracy wielu ludzi, którzy na co dzień – często poza światłem reflektorów – dbają o logistyczne zaplecze śląskiej Policji. Nowa flota to kolejny krok w budowaniu nowoczesnej, profesjonalnej i ekologicznej formacji, która działa na rzecz ludzi i ich potrzeb.