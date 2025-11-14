Błyskawiczna reakcja Policji - zatrzymany po 10 minutach od rozboju na stacji paliw

W nocy z 1 na 2 listopada 2025 roku dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie otrzymał zgłoszenie o rozboju z użyciem przedmiotu przypominającego broń palną. Sprawca wziął kanister, zatankował do niego paliwo, po czym zagroził pracownicy stacji i uciekł w nieznanym kierunku.

Na miejsce niezwłocznie skierowano funkcjonariuszy z I Komisariatu Policji w Chorzowie. Dzięki natychmiastowej reakcji oraz dobremu rozpoznaniu terenu, 30-latek został zatrzymany już po 10 minutach od zgłoszenia. Trafił do policyjnej celi.

Ale to jeszcze nie koniec przestępstw, za które odpowie mężczyzna. W wyniku przeszukania jego miejsca przebywania, kryminalni znaleźli dwa skutery pochodzące z kradzieży. Ponadto w jednym z samochodów, które użytkował policjanci zabezpieczyli białą, sypką substancję — badania potwierdziły, że była to amfetamina, z której można było przygotować prawie 160 porcji dilerskich narkotyku.

Odzyskane mienie w postaci skuterów wróciły do prawowitego właściciela. Mężczyzna natomiast usłyszał trzy zarzuty: rozboju, kradzieży oraz posiadania narkotyków. Prokuratura wystąpiła o zastosowanie tymczasowego aresztu, jednak sąd nie podjął decyzji o zastosowaniu środka zapobiegawczego. Nie zwalnia to jednak podejrzanego z odpowiedzialności karnej — za rozbój grozi kara nawet do 20 lat więzienia.