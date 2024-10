Seminarium Pełnomocników do Spraw Ochrony Praw Człowieka Data publikacji 03.10.2024 Powrót Drukuj Dwudniowe seminarium, które odbyło się w Muzeum Zamkowym w Pszczynie, było doskonałą okazją, aby podsumować 20-letnią działalność Systemu Ochrony Praw Człowieka w Policji. Jego głównym celem było zwiększenie i uaktualnienie wiedzy pełnomocników, a także wymiana doświadczeń z przedstawicielami instytucji w temacie respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka. Wydarzenie zorganizował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach – nadinsp. Mariusz Krzystyniak, a patronat honorowy nad nim objął Komendant Główny Policji – nadinsp. Marek Boroń i Rzecznik Praw Obywatelskich - dr hab. Marcin Wiącek.

Seminarium pod hasłem: „Cechy podmiotowe interwencji ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przez Policję zgromadzeń publicznych” uroczyście otworzył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - insp. Artur Bednarek.

Komendant przywitał zaproszonych gości oraz podkreślił, jak ważna jest współpraca i wymiana doświadczeń między Policją, a zewnętrznymi instytucjami w zakresie ochrony praw człowieka.



Współorganizatorami wydarzenia byli: insp . Rafał Stanisławski - Komendant Szkoły Policji w Katowicach, dr Aleksandra Wentkowska - Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich dla województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz Maciej Kluss - Dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Wśród zaproszonych gości byli m.in: Wojciech Brzozowski Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Piotr Kładoczny Wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Anna Błaszczak-Banasiak Dyrektor Amnesty International, Małgorzata Wójcik Kierownik Działu Edukacji Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Katarzyna Błaszczyk-Domańska Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Magdalena Szewczuk-Szturc Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie zabrakło również policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka oraz przedstawicieli innych służb i instytucji.

W programie przewidziane były wykłady, projekcje filmowe oraz sesje z przedstawicielami podmiotów pozapolicyjnych, które przedstawiły problematykę ochrony praw człowieka z różnych perspektyw.

W roli prelegentów wystąpili:

Oliwia Rybczyńska-Gryguc - przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur,

nadkom. dr Bartłomiej Majchrzak - Pełnomocnik KWP Wrocław ds. Ochrony Praw Człowieka,

dr Przemysław Piątek - przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach – Oddziałowe Biuro Badań Historycznych,

Anna Błaszczak-Banasiak - Dyrektor Amnesty International w Polsce.

System ochrony praw człowieka w Policji z roku na rok staje się coraz bardziej rozbudowany i dostosowany do zmieniających się potrzeb społecznych. Od 2004 roku, kiedy to powołano pierwszego pełnomocnika ds . ochrony praw człowieka, jego rola znacząco się rozszerzyła.

Dziś na poziomie centralnym funkcjonuje Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds . Ochrony Praw Człowieka, a w terenie swoje zadania wykonują pełnomocnicy terenowi, m.in. w Komendach Wojewódzkich i Stołecznej, w Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych, a także w jednostkach specjalistycznych, takich jak Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Szkoły Policji i Centralne Laboratorium Kryminalistyczne.

Głównym celem pełnomocników jest zapewnienie przestrzegania standardów ochrony praw człowieka w działalności Policji. Od 20 lat pełnomocnicy nie tylko monitorują działania funkcjonariuszy, ale także propagują wiedzę na temat praw człowieka oraz proponują rozwiązania mające na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie.

Seminarium było okazją do wymiany doświadczeń oraz do zwiększenia świadomości w kwestiach związanych z ochroną praw człowieka w kontekście pracy Policji, w tym szczególnie w zakresie zabezpieczania zgromadzeń publicznych.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję do wspólnego przeanalizowania aspektów prawnych, praktycznych oraz etycznych związanych z działaniami Policji, co z pewnością pozwoli na dalsze podnoszenie kompetencji oraz wzmocnienie standardów ochrony praw człowieka w codziennej pracy służb mundurowych.