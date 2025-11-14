35-latek odpowie za znieważenie funkcjonariuszy Data publikacji 14.11.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusz publiczny podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych jest objęty ochroną prawną. Osoba, która znieważa lub też narusza nietykalność cielesną policjantów, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Przekonał się o tym 35-letni mieszkaniec Bytomia, który znieważył mundurowych z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Taki czyn jest przestępstwem, za który można trafić do więzienia.

Stróże prawa często wchodzą w środek konfliktu, gdzie spotykają się z wieloma wyzwaniami, egzekwując przepisy prawne wobec osób, które są dalekie od ich respektowania. W niedzielę późnym wieczorem miała miejsce sytuacja, podczas której policjanci zostali znieważeni.



Patrol Oddziału Prewencji Policji w Katowicach pełnił służbę na terenie Bytomia w związku z zabezpieczeniem meczu piłki nożnej. Podczas rozprowadzenia ruchu kibiców powracających z wyjazdowego meczu, z wagonu pociągu wyszedł mężczyzna, który na widok policjantów zareagował agresywnie. 35-latek nie szczędził wobec mundurowych obraźliwych, wulgarnych słów, czym znieważył policjantów. Odwagi w zachowaniu dodał mu zapewne stan, w jakim się znajdował, był nietrzeźwy. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przewieziony do jednostki Policji. Po wykonaniu niezbędnych czynności 35-latek został osadzony w policyjnym areszcie. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem, grozi mu więzienie.



Warto przypomnieć, że znieważenie funkcjonariusza publicznego - nie tylko policjanta, jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Naruszenie cielesnej nietykalności funkcjonariusza podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast czynna napaść może skończyć się nawet pozbawieniem wolności do lat 10.