Policja w trakcie powodzi – kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa Data publikacji 18.09.2024 Powrót Drukuj Podczas sytuacji powodziowej, Policja odgrywa niezwykle istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom oraz koordynacji działań ratunkowych. Mundurowi wykonują szereg zadań związanych z powodzią, które mają na celu ochronę życia, zdrowia i mienia. Stróże prawa ściśle współpracują także z innymi służbami ratunkowymi i porządkowymi, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Z związku ze stanem klęski żywiołowej zwiększona liczba patroli, w tym oddziałów i pododdziałów prewencji Policji dba o porządek w rejonach zagrożonych w celu udzielania pomocy mieszkańcom i niedopuszczania do przejawów łamania prawa, w tym szabrownictwa.

Już od początku działań powodziowych, śląscy policjanci aktywnie działają w celu zapewnienia bezpieczeństwa na zagrożonych terenach. W działaniach wzięło udział do tej pory kilka tysięcy policjantów, wspieranych przez inne służby mundurowe.

Groźne działanie wody mogliśmy obserwować już w pierwszych dniach obfitych opadów, gdzie na drogach robiło się mokro, ślisko i coraz bardziej niebezpiecznie. W tym czasie policjanci obsłużyli blisko 800 kolizji, kilkanaście wypadków i zatrzymali kilkudziesięciu pijanych kierowców, jednocześnie dbając o porządek i monitorując stan wód na drogach.

Policjanci podczas powodzi nie tylko kontrolują sytuację drogową, aby kierowcy mogli bezpiecznie przejechać. Powiadamiają również określone służby i instytucje o wszelkich zagrożeniach ( np . straż pożarną o konieczności wypompowania wody), ale również interweniują podczas wszelkich niebezpiecznych sytuacji.drogowych.

Sami także tam, gdzie tylko ich pomoc jest niebędna, walczą z żywiołem. Przykładem mogą być liczne ewakuacje, akcje pomocy oraz ratunek dla ludzi i zwierząt.

Ewakuacja ludności

Policjanci aktywnie uczestniczą w ewakuacji mieszkańców z zagrożonych terenów, często w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Pomagają w opuszczeniu domów, organizują transport oraz koordynują działania z innymi służbami ratunkowymi, takimi jak straż pożarna czy ratownicy medyczni. Od początku akcji powodziowej w województwie śląskim, służby ewakuowały ponad 350 osób.



Zapewnienie porządku publicznego

W trakcie powodzi Policja dba o to, by nie dochodziło do zamieszek, plądrowania opustoszałych domów czy innych przestępstw. Stróże prwa monitorują zagrożone tereny i regularnie je patrolują, aby zapewnić bezpieczeństwo pozostawionemu mieniu. Dzięki tym działaniom, ofiary powodzi mogą liczyć na ochronę swojego majątku w obliczu kryzysu.

Działania jaworznickich policjantów w związku z zagrożeniem powodziowym



Zamknięcie dróg i kierowanie ruchem

Zalane drogi i uszkodzona infrastruktura, stanowią poważne zagrożenie podczas powodzi. Policjanci szybko reagują na takie sytuacje, zamykając niebezpieczne drogi oraz mosty. Kierują także ruchem w bezpieczne rejony, pomagając ratownikom i mieszkańcom dotrzeć w odpowiednie miejsca.



Akcje ratunkowe

Wspólnie z innymi służbami, takimi jak straż pożarna, policjanci biorą udział w bezpośrednich akcjach ratunkowych. Ratują ludzi z zalanych domów, samochodów, a nawet z drzew, na których ci się schronili. Szybkie działania w takich sytuacjach często ratują ludzkie życie.

Policjanci pomagają także poza godzinami policyjnej służby, angażując się w walkę z żywiołem. Zdejmują np. niebieski mundur i zastępują go strażackim, jak mundurowi z Mikołowa czy Pszczyny, ale także pracują jako ratownicy medyczni, gotowi nieść pomoc w każdej sytuacji oraz pomagają powodzianom prywatnie w czasie wolnym.



Koordynacja działań i informowanie społeczeństwa|

Policja zapewnia sprawny przepływ informacji. Ostrzegamy mieszkańców przed zagrożeniem, koordynujemy działania z innymi służbami ratowniczymi i informujemy o bezpiecznych trasach ewakuacji. Szybka i jasna komunikacja w takich momentach jest kluczowa dla bezpieczeństwa ludności. Aktualna sytacja drogowa w województwie śląskim.



Działania edukacyjne i profilaktyczne

Ten trudny, powodziwy czas, to też okres licznych pytań i wątpliwości mieszkańców. Wyjaśniamy, uspakajamy, edukujemy i ostrzegamy przez różnymi zagrożeniami oraz informujemy o tym, jak należy zachować się w przypadku klęski żywiołowej.

Ostrzegammy przed uprawianiem tzw. turystyki powodziowej

Uwaga na możliwe oszustwa w związku z sytuacją powodziową!

Ostrzegamy, choć woda opada nadal jest bardzo niebezpieczna.



Postępowania wyjaśniające

W przypadku zaginięć osób lub ich śmierci na skutek działań zywiołu, Policja prowadzi czynności i postępowania, mające na celu wyjaśnienie okoliczności tych tragicznych zdarzeń. Mundurowi badają przyczyny i wyjaśniają wszelkie wątpliwości oraz prowadzą czynności poszukiwawcze.

Działania te pozwalają także na wdrożenie odpowiednich procedur zapobiegawczych, które mogą zminimalizować ryzyko podobnych sytuacji w przyszłości.



Walka z szabrownikami

Kryzysowe sytuacje, takie jak powódź, niestety przyciągają również osoby próbujące wykorzystać chaos do popełnienia przestępstw. Policja podejmuje intensywne działania, by walczyć z szabrownikami. Stróże prawa zwiększają liczbę patroli na zagrożonych terenach, w tym również składających się z policjantów nieumundurowanych z pionu kryminalnego, monitorując opustoszałe domy i przedsiębiorstwa, aby zapobiec kradzieżom. Dzięki temu poszkodowani nie muszą obawiać się dodatkowych strat materialnych.

Policja jest nieodłącznym wsparciem podczas klęsk żywiołowych, takich jak powodzie. Policyjne działania przyczyniają się do minimalizacji strat, zapewnienia porządku publicznego oraz ratowania ludzkiego życia. Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom i troska o ich mienie pozostaje priorytetem, a współpraca z innymi służbami ratunkowymi umożliwia skuteczne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.