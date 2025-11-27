Kolejny mocny cios w narkobiznes. Katowiccy policjanci zabezpieczyli blisko 15 kilogramów narkotyków Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj Katowiccy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową i pseudokibiców przeprowadzili kolejną skuteczną realizację wymierzoną w narkobiznes. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców, przy których ujawnili blisko 15 kilogramów narkotyków. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową i pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, po raz kolejny udowodnili, że ich działania konsekwentnie uderzają w osoby zajmujące się narkobiznesem. W wyniku operacyjnych ustaleń policjanci namierzyli dwóch mieszkańców Sosnowca, powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląśkich klubów piłkarskich. Po zatrzymaniu samochodu, w którym znajdowali się 34 i 30-latek, funkcjonariusze przeszukali jego wnętrze i ujawnili ponad kilogram marihuany.

W toku dalszych działań policjanci przeszukali pomieszczenia, które mężczyźni wykorzystywali jako magazyn narkotyków, a także ich miejsca zamieszkania. W efekcie kryminalni ujawnili i zabezpieczyli łącznie blisko 15 kilogramów nielegalnych substancji, w tym marihuanę i metaamfetaminę. Wsparcia w prowadzonych czynnościach stróżom prawa z Katowic udzielili kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ, gdzie usłyszeli zarzut uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających oraz trzy zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Sąd zastosował wobec 30-latka tymczasowy areszt, a 33-latek został objęty policyjnym dozorem.

Kodeks karny za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 12.