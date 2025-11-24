Tafla lodu spadła z naczepy wprost przed policyjny radiowóz Data publikacji 24.11.2025 Powrót Drukuj Z dachu naczepy podczas jazdy oderwała się zbita warstwa śniegu i spadła tuż przed radiowóz policjantów z gliwickiej autostradówki. 43-letni kierowca z Ukrainy został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 zł. Przypominamy o obowiązku odpowiedniego przygotowania pojazdu do drogi, zwłaszcza w okresie zmieniającej się aury.

Do zdarzenia doszło na autostradzie A4, gdzie policjanci patrolujący trasę zauważyli, jak z dachu naczepy oderwała się tafla lodu i spadła wprost przed ich pojazd. 43-letni obywatel Ukrainy, który nie zadbał o należyty stan pojazdu i nie usunął z dachu naczepy zalegającego śniegu został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 zł .

Przypominamy, że to kierujący odpowiada za prawidłowe przygotowanie pojazdu i naczepy do jazdy. Usunięcie śniegu, lodu oraz wszelkich zanieczyszczeń z elementów pojazdu nie jest tylko kwestią estetyki – to obowiązek wynikający z przepisów i element podstawowego bezpieczeństwa.

Apelujemy również do właścicieli oraz osób zarządzających firmami transportowymi: inwestowanie w rozwiązania ułatwiające kierowcom skuteczne usuwanie lodu i śniegu ( np . platformy, stanowiska serwisowe, konstrukcje do oczyszczania naczep) realnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Zmieniająca się aura to naturalny element przejścia między jesienią a zimą, jednak dla kierowców stanowi okres wzmożonych wyzwań. Opady śniegu, oblodzenia i wcześniejsze zapadanie zmroku nie sprzyjają bezpiecznej jeździe, a mokra i śliska nawierzchnia znacznie wydłuża drogę hamowania.

Doświadczeni kierowcy wiedzą, że wraz ze zmianą warunków pogodowych musi zmienić się także technika jazdy, dlatego przypominamy:

w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza włączamy światła mijania – tryb „AUTO” nie zawsze je uaktywnia, a jazda na samych światłach dziennych zmniejsza widoczność pojazdu;

kontrolujmy stan i działanie oświetlenia, zwłaszcza przy krótszych dniach i częstych opadach; • dostosowujmy prędkość oraz styl jazdy do warunków – jedźmy wolniej, zachowujmy większy odstęp i unikajmy gwałtownych manewrów;

pamiętajmy, że ogumienie letnie traci swoje właściwości przy niskich temperaturach – producenci zalecają wymianę opon na zimowe, gdy średnia dobowa temperatura spada poniżej 7°C.

Najbliższe dni mogą przynieść pierwsze intensywniejsze opady śniegu i pogorszenie warunków drogowych. To dobry moment, aby przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Wspólnie możemy zadbać o to, by ten okres był możliwie bezpieczny dla wszystkich uczestników ruchu. Wystarczy odrobina uwagi, odpowiednio przygotowany pojazd i rozsądna, przewidywalna jazda.