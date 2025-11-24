Policyjny pościg zakończony zatrzymaniem Data publikacji 24.11.2025 Powrót Drukuj Nawet kilka lat więzienia grozi 23-letniemu kierowcy, który chcąc uniknąć policyjnej kontroli, podjął próbę ucieczki. Mężczyzna nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe radiowozu, a w trakcie pościgu swoją niebezpieczną jazdą powodował zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Swoją desperacką ucieczkę tłumaczył tym, że posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju zatrzymali do kontroli kierującego seatem. Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – wynik był negatywny. Pomimo tego jego nerwowe zachowanie wzbudziło podejrzenia mundurowych, którzy poprosili o dane osobowe w celu przeprowadzenia dalszych czynności. Wtedy kierowca zaczął się mylić w swojej wypowiedzi, nie potrafiąc podać prawidłowej daty urodzenia.

Stróże prawa widząc jego podejrzane zachowanie, polecili mu wyłączyć silnik, co zrobił oraz kilkukrotnie wydali polecenie wyciągnięcia kluczyków ze stacyjki. Kierujący nie zamierzał jednak wykonywać dalszych poleceń i w momencie, gdy mundurowi próbowali sami wyciągnąć kluczyki ze stacyjki, ten ruszył z dużą prędkością, potrącając bokiem pojazdu mundurowych i rozpoczął ucieczkę. Policjanci podjęli pościg.

Rozpędzony seat kierował się w stronę Pawłowic. Kierujący nie zważał na to, że powoduje zagrożenie dla innych kierowców i desperacko kontynuował ucieczkę. Uciekinier starał się zgubić policyjny radiowóz - dynamicznie przyspieszał i znacznie przekraczał dopuszczalne limity prędkości, wjeżdżał na chodniki oraz osiedlowe deptaki. Chwilę później, na jednej z osiedlowych uliczek w Pawłowicach, kierujący porzucił swój samochód i kontynuował dalszą ucieczkę pieszo.

Mundurowi ruszyli za nim, jednak po tym, gdy wbiegł pomiędzy budynki, pomogli mieszkańcy osiedla, którzy pokierowali mundurowych trasą ucieczki mężczyzny. Ostatecznie 23-latek został zatrzymany na klatce schodowej jednego z budynków, gdzie chciał się ukryć.

Mężczyzna był trzeźwy. Desperacką próbę ucieczki uzasadniał ciążącym na nim sądowym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jak się później okazało, sądowego zakazu jeszcze nie miał, jednak za wcześniejsze kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu miał zatrzymane prawo jazdy.

23-latek odpowie przed sądem między innymi za naruszenie nietykalności funkcjonariuszy, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz wykroczenia, których dopuścił się podczas ucieczki.

Zatrzymanemu wczoraj przedstawiono zarzuty. Uciekinier został objęty przez Prokuraturę w Jastrzębiu-Zdroju policyjnym dozorem. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.

