Nietrzeźwy kierujący bez uprawnień uderzył w latarnię – sprawa trafi do sądu Data publikacji 26.11.2025 Powrót Drukuj W poniedziałek przed godziną 3:00 przypadkowy świadek zauważył kolizję na skrzyżowaniu ulic Hlonda i Burschego w Tychach. Dzięki natychmiastowej reakcji na miejscu niezwłocznie pojawili się policjanci, którzy ustalili, że siedzący za kierownicą 22-latek jest nietrzeźwy.

Jak ustalili policjanci, 22-latek, kierując samochodem marki Renault Megane, jechał ulicą Andersa w kierunku ulicy Hlonda. Podczas wykonywania manewru skrętu w lewo mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożną latarnię. W chwili przyjazdu mundurowych siedział na miejscu kierowcy. Badanie alkomatem wykazało w organizmie mieszkańca Tychów 1,5 promila alkoholu. Ponadto dalsze czynności pozwoliły ustalić, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem, grozi mu kara do 3 lat więzienia.

Stróże prawa ustalili także właściciela samochodu, który pojawił się na miejscu zdarzenia. Został on ukarany mandatem za udostępnienie pojazdu osobie niemającej prawa jazdy.

Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu. Nawet niewielka ilość spożytego alkoholu znacząco pogarsza zdolność prowadzenia pojazdu – spowalnia reakcje, zaburza ocenę odległości i zmniejsza koncentrację. Ryzykujemy nie tylko własnym życiem i zdrowiem, ale także osób postronnych.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, reagujmy zawsze, gdy widzimy osobę, która zamierza wsiąść za kierownicę po alkoholu lub pomimo braku posiadanych uprawnień. Nie bądźmy obojętni, nasze zgłoszenie może pomóc zapobiec tragedii i uratować czyjeś życie. Przypominamy również o obowiązkach ciążących na właścicielach pojazdów. Zawsze sprawdzajmy, czy osoba, której udostępniamy samochód, ma do tego stosowne uprawnienia. To nie tylko nasz obowiązek, ale również odpowiedzialność.

Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo na drogach.

