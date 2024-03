Policjanci odzyskali 32 tysiące złotych wyłudzone od rudzianki Data publikacji 08.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Rudy Śląskiej wraz z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali członka grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy metodami „na policjanta” i „lekarza” od seniorów. Mężczyzna został zatrzymany bezpośrednio po odbiorze pieniędzy od rudzianki. Dzięki intensywnym działaniom śląskich policjantów pieniądze zostały odzyskane, zanim seniorka zorientowała się, że to oszustwo.

W połowie tygodnia na telefon starszej mieszkanki Rudy Śląskiej zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako lekarz. Poinformował seniorkę, że bliski członek jej rodziny ma poważne problemy ze zdrowiem i bez drogiego leczenia nie uda się mu przeżyć. Następnie „lekarz” zażądał od seniorki dużej sumy w zamian za lek, który nie jest refundowany. Zdenerwowana kobieta, przejęta losem najbliższej, zdołała przygotować 32 tys. złotych, które następnie zgodnie z poleceniem rozmówcy, przekazała współpracownikowi lekarza w papierowej torebce. Starszą panią po kilkunastu minutach odwiedzili policjanci, którzy poinformowali ją, że padła ofiarą oszustów, ale jej pieniądze zostały odzyskane w całości.

Śląscy kryminalni wspomagani przez policjantów z Rudy Śląskiej zatrzymali 40-letniego mieszkańca Lubelszczyzny, natychmiast po wyjściu z budynku, w którym mieszkała seniorka. Zebrane wcześniej w trakcie realizacji sprawy informacje, w tym rysopis i inne dane na temat „kuriera” pozwoliły na obserwację jego poczynań. Kluczowa okazała się współpraca z policjantami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Dzięki temu odbierający od seniorów pieniądze, współpracownik grupy przestępczej, został zatrzymany. Policjanci odzyskali również 32 tys. złotych, czyli całą kwotę, którą mogła stracić seniorka. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty, a wczoraj decyzją rudzkiego sądu został tymczasowo aresztowany. Najbliższe trzy miesiące, w których trakcie śledczy będą kompletować materiał dowodowy i przesłuchiwać świadków, oszust spędzi w więziennej celi.

Policjanci po raz kolejny apelują, by nie przekazywać nieznajomym osobom żadnych pieniędzy!

Pamiętajmy, aby w momencie, gdy ktoś, podając się przez telefon np. za krewnego, lekarza czy policjanta, będzie żądał od nas pieniędzy, natychmiast zakończyć rozmowę telefoniczną! Jeżeli mamy wątpliwości lub nie wiemy, jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich, a najlepiej wykonajmy telefon zwrotny do osoby, o której wspominał oszust, by upewnić się, czy faktycznie znalazła się w trudnej sytuacji i potrzebuje pieniędzy. Wykonanie takiego telefonu pozwoli sprawdzić sytuację i uchroni przed utratą pieniędzy w przypadku próby ich wyłudzenia. Pamiętajmy również, by pod żadnym pozorem nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy oraz nie wpuszczać ich do domu czy mieszkania.

Stosując te podstawowe zasady, nie dasz się przechytrzyć oszustom:

• Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomymi, szczególnie podczas rozmowy telefonicznej.

• Nie ufaj osobom, które przez telefon przedstawiają się jako krewni, ich przyjaciele, urzędnicy czy funkcjonariusze i proszą o pieniądze.

• Nie działaj pochopnie, daj sobie czas do namysłu i zawsze potwierdzaj taką prośbę poprzez osobisty lub telefoniczny kontakt z bliską osobą - wnukiem, córką, synem itp. ,

• Nigdy nie przekazuj pieniędzy nieznajomym, w tym również osobom podającym się za policjantów (pamiętaj, że funkcjonariusze nie odbierają pieniędzy na przechowanie czy do celów prowadzonej akcji, jak również nie proszą o ich przekazywanie obcym osobom).

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 (należy pamiętać o dokładnym odłożeniu słuchawki i przerwaniu połączenia z oszustem lub skorzystać z innego aparatu telefonicznego).