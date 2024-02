Konferencja psychologiczna w Światowy Dzień Walki z Depresją

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się konferencja zorganizowana przez policyjnych psychologów. Jej data nie została wybrana przypadkowo, ponieważ 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Podczas wydarzenia poruszono zagadnienia szeroko rozumianego zdrowia psychicznego i fachowego wsparcia osób w kryzysie.



23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Ma on wyraźnie przypominać, jak przebiegłą i groźną chorobą jest depresja. Nie można jej lekceważyć, a dotkniętych nią chorych – stygmatyzować.

Tego dnia Wydział Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów województwa śląskiego organizują konferencję z udziałem ekspertów reprezentujących środowiska psychologiczno-psychiatryczne skierowaną dla policjantów i pracowników Policji śląskiego garnizonu.



Konferencja rozpoczęła się o 9.00. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele instytucji państwowych, służb mundurowych, wyższych uczelni, zakładów opieki zdrowotnej i ośrodków interwencyjnych.

Uroczystego powitania prelegentów i uczestników konferencji dokonała Naczelnik Wydziału Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. insp. Katarzyna Bodzioch, inicjatorka dzisiejszego spotkania i ekspert w dziedzinie psychologii.

Następnie, wydarzenie zostało oficjalnie otwarte przez Komendanta Wojewódzkiej Policji w Katowicach insp. dr Tomasza Michułkę, który podczas okolicznościowego wystąpienia podkreślił ogromną wartość tego rodzaju inicjatyw oraz zaznaczył, jak istotna jest wiedza oraz fachowe podejście przedstawicieli służb do tematyki depresji i osób nią dotkniętych.



Następnie odbyła się część naukowa konferencji, oparta na wystąpieniach prelegentów. Byli nimi eksperci z różnych instytucji oraz dziedzin zajmujących się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym, którzy przeprowadzili wykłady na temat depresji i wsparcia osób w kryzysie emocjonalnym.

Na zakończenie szefowa policyjnych psychologów oraz współorganizator wydarzenia Przewodniczący NSZZ Policjantów województwa śląskiego asp. sztab. Michał Szczęśniak podziękowali wykładowcom za wartościowy przekaz cennej wiedzy, a wszystkim zebranym za obecność i duże zainteresowanie wydarzeniem.

"Depresja nie wybiera słabych i ubogich. Jest chorobą demokratyczną. Podcina skrzydła nawet podczas najwyższego lotu” – Anna Morawska

Depresja – pewnie nie raz słyszeliście to określenie. Najczęściej kojarzy się ze złym nastrojem, niechęcią do życia, smutkiem. Gorszy dzień może zdarzyć się każdemu. Jeśli jest ich jednak coraz więcej, może to być objaw choroby, która wymaga pomocy specjalisty.