W Świętochłowicach odsłonięto tablicę upamiętniającą Policjantów Województwa Śląskiego Data publikacji 06.11.2022 W piątek na terenie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Policjantów Województwa Śląskiego zamordowanych na terenie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1940 r. - ofiar Zbrodni katyńskiej. W uroczystości wziął udział m.in. wnuk jednego z zamordowanych policjantów Sylwestra Szromka, Andrzej Szromek z rodziną. Śląską Policję reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn, któremu towarzyszył Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach.

Uroczyste obchody, których organizatorem był Prezydent Miasta Świętochłowic, rozpoczęły się 4 listopada o godzinie 12:00 na terenie Muzeum Powstań Śląskich. Ceremonia miała na celu uczcić pamięć policjantów powiatu świętochłowickiego zamordowanych w ZSRR . W uroczystości wziął udział m.in. wnuk jednego z zamordowanych policjantów Sylwestra Szromka, Andrzej Szromek z rodziną.



Garnizon śląski reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn, któremu towarzyszył Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach podinspektor Dawid Gil. Ceremonię uświetniła reprezentująca śląską Policję Asysta Honorowa i Orkiestra. W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele administracji samorządowej oraz potomkowie upamiętnianych bohaterów wraz z rodzinami.



Przed uroczystością Aleksandra Korol–Chudy ( IPN Katowice), wygłosiła prelekcję na temat utworzenie Policji Województwa Śląskiego II Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast Grzegorz Grześkowiak ( OSRP 1939) przybliżył losy policjantów Województwa Śląskiego zamordowanych na terenie ZSRS w 1940 r. - ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja plenerowej wystawy „»Pamiętaj, że nosisz mundur« Policja Województwa Śląskiego w stulecie utworzenia”, przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach w związku z obchodami setnej rocznicy powstania formacji. Wystawa prezentowana będzie na dziedzińcu Muzeum Powstań Śląskich do 15 listopada 2022 r.



Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939” wydała w tym roku znaczki emisji „100. rocznica utworzenia policji województwa śląskiego”. Z rąk Pani Prezes Stowarzyszenia symboliczne znaczki otrzymał m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach. Autor znaczka, Roch Stefaniak, stworzył kompilację z historycznej odznaki państwowej policji województwa śląskiego z 1932 r. ze współczesną odznaką służbową Polskiej Policji. Do tego dołączył barwy współczesnego województwa śląskiego oraz historyczny herb województwa z lat 20. poprzedniego wieku. To symboliczne podziękowanie funkcjonariuszom Policji Województwa Śląskiego za ich niezłomność, uczciwość, wierność ideałom i służbę ojczyźnie.



W imieniu inicjatorów powstania tablicy oraz gości wydarzenia, odsłonięcia dokonał Prezydent Miasta Świętochłowic.



Po rozwiązaniu wstęgi, odegraniu sygnał Wojska Polskiego przez policyjną orkiestrę i poświęceniu tablicy, przybyłe na obchody delegacje złożyły wieńce.



Na zakończenie uroczystości goście wysłuchali utworu „Śpij kolego” odegranego przez policyjną orkiestrę.