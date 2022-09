Pobiegli dla swojego kolegi i zachęcali do noszenia odblasków Data publikacji 21.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W Parku Kuronia w Sosnowcu policjanci wspólnie ze wszystkimi przyjaciółmi i znajomymi byłego policjanta Piotra Habryki pobiegli, by wesprzeć go w walce o powrót do zdrowia. Bieg zorganizowany został z inicjatywy sosnowieckich mundurowych wspólnie z fundacją Rób Dobro, która opiekuje się Piotrem, a cały dochód z imprezy zasili konto, na którym zbierane są środki na jego rehabilitację. Podczas biegu policjanci zainaugurowali również kampanię na rzecz pieszych.

To już kolejna inicjatywa, jaką dla ratowania swojego kolegi podjęli sosnowieccy policjanci. Piotr Habryka to były policjant Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, który w lutym 2019 roku uległ bardzo poważnemu wypadkowi – został potrącony na przejściu dla pieszych. Doznał rozległego urazu głowy, w wyniku którego zapadł w śpiączkę. Nie poddał się i wyszedł zwycięsko z trwającej 3 miesiące batalii o życie. Teraz walczy o powrót do zdrowia. Obecnie poddawany jest intensywnej, kompleksowej, ale jednocześnie bardzo kosztownej rehabilitacji. Sosnowieccy policjanci postanowili pomóc koledze w szybkim powrocie do zdrowia. Zorganizowali charytatywny bieg, z którego dochód w całości zasili konto, na które zbierane są środki na rehabilitację. Warunkiem uczestnictwa było dokonanie rejestracji i wpłaty.

W sobotę na starcie biegu w sosnowieckim Parku Kuronia pojawili się nie tylko koledzy Piotra z pracy, jego rodzina i znajomi, ale także cała rzesza osób, które z nim pracowały lub go znają. Przez cały czas na miejscu do puszek fundacji Rób Dobro, można było wrzucać datki na leczenie Piotra. Można było również dokonać przelewu na konto Piotra prowadzone w Fundacji.

Festyn był również okazją do zainaugurowania nowej kampanii profilaktycznej na rzecz bezpieczeństwa pieszych. Przykład Piotra pokazuje, że zaledwie chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Niestety niezależnie od przebiegu zdarzenia i tego, kto ponosi za niego winę, to zwykle pieszy odnosi najpoważniejsze obrażenia. Dlatego w związku z nadchodzącym, trudnym dla pieszych i kierujących okresem jesienno-zimowym, sosnowieccy mundurowi przygotowali tegoroczną odsłonę kampanii " Noś odblaski nawet w mieście". Aż do wiosny, podczas różnego rodzaju spotkań, będą przekonywać mieszkańców miasta do tego, że odblaski mogą uratować życie, a ich noszenie w okresie, kiedy warunki atmosferyczne są bardzo trudne i szybko zapada zmrok, jest bardzo ważne. Podczas sobotniego festynu z najmłodszymi, dorosłymi i seniorami rozmawiali o bezpieczeństwie na drodze, wręczając im różnego rodzaju odblaskowe gadżety. Kolejne odsłony zainaugurowanej podczas biegu dla Piotra kampanii już niebawem. Więcej informacji o kampanii tutaj.

Inauguracja kampanii i działania prowadzone w dniach 16-22.9.2022 roku wpisują się w obchody Roadpol Safety Days i Europejskiego Tygodnia Mobilności.