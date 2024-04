Policjant z Katowic pomógł kobiecie przy awarii auta Data publikacji 20.04.2024 Powrót Drukuj Policjant z katowickiej drogówki pomógł kobiecie, której samochód podczas stania w korku uległ awarii. Dzięki szybkiej i fachowej interwencji mundurowego sytuacja została skutecznie opanowana, a kobieta mogła bezpiecznie przemieścić się do warsztatu. Chęć niesienia pomocy i troska o bezpieczeństwo innych są wpisane w policyjną służbę. Pomagamy i chronimy!

Wczoraj policjant z Wydziału Rucju Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, obsługując kolizję drogową na ulicy Kościuszki, zauważył samochód, który prawdopodobnie uległ awarii oraz kobietę podnoszącą maskę samochodu. Jak się okazało, kierująca stojąc w korku spowodowanym zdarzeniem drogowym, zauważyła na wskaźniku nagły wzrost temperatury i komunikat STOP, nakazujący natychmiastowe zatrzymanie pojazdu i wyłączenie silnika.

Zaniepokojona sytuacją, zjechała w bezpieczne miejsce i próbowała ustalić przyczynę zaistniałej sytuacji. Po chwili podszedł do niej policjant, który nie pozostał obojętny na kłopoty kierującej. Mundurowy pomógł jej w zlokalizowaniu usterki sprawdzając płyny w pojeździe, a gdy okazało się, że ich poziom jest w porządku, wstępnie oszacował możliwe przyczyny awarii.

Wyjaśnił także, w jaki sposób kierująca może bezpiecznie przemieścić się do najbliższego warsztatu.

Policjanci z wydziałów ruchu drogowego często są doskonałymi fachowcami w zakresie obsługi i mechaniki pojazdów, co wynika zarówno z ich zainteresowań, jak i codziennej praktyki związanej ze służbą. Ich umiejętności rodzą się z pasji lub związane są z posiadanym wykształceniem oraz ukończonymi szkoleniami, także tymi służbowymi. Dzięki swojej wiedzy i kwalifikacjom często służą radą i pomocą innym osobom, zapewniając wsparcie w trudnych sytuacjach na drodze.



Policyjna służba stanowi też wyzwanie i niesie ze sobą wiele zaskakujących sytuacji.

Jeśli marzysz o pracy, w której każdy dzień jest inny, możesz podnosić swoje kwalifikacje i współpracować z inspirującymi ludźmi, „Zostań Śląskim Policjantem".

O wielu podobnych historiach, nie mamy okazji usłyszeć czy przeczytać. Pozostają w pamięci tylko uczestników zdarzeń, których dotyczą. Można jednak to zmienić. Jeśli jakiś policjant w szczególny sposób okazał Państwu wsparcie i chcielibyście mu podziękować i podzielić się tą historią, teraz jest ku temu okazja.

Trwa konkurs „Policjant, który mi pomógł” w którym można docenić policjanta, który okazał się profesjonalizmem i empatią zgłaszając go w tym konkursie. To szczególne wyróżnienie, bo dokonane przez ludzi, dla których bezpieczeństwa służymy.