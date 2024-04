Uzbierał 30 punktów i zapłaci 6500 złotych mandatu Data publikacji 19.04.2024 Powrót Drukuj 6500 złotych i 30 punktów karnych - to efekt niebezpiecznej jazdy, na którą zdecydował się 40-letni mieszkaniec Sosnowca. Mundurowi z sosnowieckiej drogówki ukarali kierowcę za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym - okazało się, że jechał ponad 120 km/h. Dodatkowo wyprzedzał inne samochody na przejściu dla pieszych. Mężczyzna stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące.

Policjanci z sosnowieckiej drogówki byli świadkami nieodpowiedzialnego zachowania na drodze, jakiego dopuścił się 40-letni mieszkaniec Sosnowca. Przejeżdżając ulicą Parkową zauważyli samochód, który dopuścił się niebezpiecznego manewru – wyprzedzając inny pojazd na przejściu dla pieszych. Policjanci ruszyli jego tropem. Pojazd poruszał się bardzo szybko, w związku z czym mundurowi dokonali pomiaru prędkości pojazdu – okazało się, że w pewnym momencie przekroczył aż o 72 km/h dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym.

Gdy policjanci zatrzymali go w najbliższym, odpowiednim do tego miejscu, okazało się, że na jego koncie są już 23 punkty karne. Mundurowi ukarali go mandatem za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym oraz za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych.

Niebezpieczny rajd kosztował go łącznie 6500 złotych. Oprócz tego, otrzymał łącznie 30 punktów karnych. Mężczyzna stracił także prawo jazdy na trzy miesiące.

Przypominamy, że rozwaga na drodze znacznie wpływa na nasze bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. To właśnie brawura, brak wyobraźni i nadmierna prędkość są najczęstszymi powodami poważnych wypadków.

Policjanci apelują, aby zachować szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych oraz dostosowywać się do obowiązujących przepisów – w konfrontacji z pojazdem, pieszy nie ma żadnych szans.



Kierowco! Dostosuj prędkość do warunków panujących na drodze. Powinna być ona nie tylko zgodna z obowiązującymi limitami, ale też adekwatna do umiejętności kierowcy.

Jest to bardzo ważne, by w nagłej sytuacji móc zapanować nad samochodem. Pamiętaj, że droga to nie tor wyścigowy. Wystarczy jedna sekunda nieuwagi, a konsekwencje mogą być tragiczne. Nie bądź zagrożeniem dla siebie i innych.

Film 0418_3_.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 0418_3_.mp4 (format mp4 - rozmiar 22.23 MB)