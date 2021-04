Policjanci prowadzili pościg za kierowcą volkswagena

W weekend motocykliści z całej Polski przyjechali na Jasną Górę, by wspólnie rozpocząć sezon motocyklowy. Jak co roku, częstochowska drogówka dbała o to, by na drogach było bezpiecznie, jednak nie zapominajmy o pandemii... Policjanci wylegitymowali 156 osób, ujawnili 1 przestępstwo i blisko 100 wykroczeń. Zgromadzone materiały zostaną przekazane do prokuratury w celu oceny, czy doszło do popełnienia przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób przez organizatora.