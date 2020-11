26 listopada zapraszamy na akcję honorowej zbiórki krwi "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna" Data publikacji 21.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W czwartek 26 listopada pod siedzibą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbędzie się honorowa zbiórka krwi pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Od 8.00 do 13.00 ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie oczekiwał na wszystkich krwiodawców. Szczególnie teraz, w czasie pandemii podzielenie się cząstką siebie ma ogromne znaczenie dla zdrowia innych. Zapraszamy do honorowego oddania krwi dla potrzebujących, rannych i chorych!

Trwa 9 edycja ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi służb mundurowych pod hasłem „Nasza Krew - Nasza Ojczyzna". Wydarzeniu patronuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia i Sekretarz Stanu - Szef Krajowej Administracji Skarbowej.



W czwartek 26 listopada od 8.00 do 13.00 kolejny raz mundurowi i pracownicy cywilni oraz wszyscy, którzy odwiedzą w tym czasie katowicką komendę wojewódzką, będą mogli honorowo oddać krew dla osób potrzebujących, rannych i chorych. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic oczekiwać będzie na parkingu przed wejściem głównym do budynku przy ul. Lompy 19.



Gorąco zachęcamy zarówno policjantów, jak i krwiodawców z pozostałych zaprzyjaźnionych służb, a także wszystkich chętnych, do czynnego udziału w zbiórce. Ta prosta forma pomocy może przyczynić się do uratowania ludzkiego życia.



Pamiętajmy, że dzielenie się krwią nic nie kosztuje. Życiodajny płyn trafia do szerokiej grupy odbiorców, m.in. rannych w wypadkach, osób przewlekle chorych, kobiet w ciąży oraz dzieci.



Aby zostać krwiodawcą, trzeba być zdrową osobą w wieku od 18 do 65 lat, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Wskazane jest wcześniejsze zjedzenie lekkiego posiłku, gdyż nie zaleca się oddawania krwi na czczo. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku.

Krew mogą oddać osoby: - bez jakichkolwiek objawów infekcji (kaszel, katar, duszność, gorączka), - z ujemnym wywiadem epidemiologicznym (bez kontaktu z osobą chorą na covid-19 i osobami na kwarantannie).

Jednocześnie przypominam, że z uwagi na sytuację epidemiczną dawcy muszą stosować się do rygoru sanitarnego również podczas wypełniania ankiet i oczekiwania na wejście do ambulansu (stosowanie środków dezynfekcji, zachowanie dystansu, zakrywanie ust i nosa).



Zapraszamy do przyłączenia się do akcji!



20 października br. ruszyła dziewiąta edycja zainicjowanej przez Straż Graniczną akcji honorowego dawstwa krwi „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Wydarzeniu patronuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia i Sekretarz Stanu - Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Celem organizowanej przez Straż Graniczną akcji, która w tym roku potrwa do 20 grudnia, jest pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego poprzez zbiórkę drogocennego surowca, którego tak bardzo brakuje, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii koronowirusa. Ponadto wydarzenie to jest dla służb mundurowych formą uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. W latach 2012 - 2019 w ramach akcji „Nasza Krew - Nasza Ojczyzna” około 25 000 mundurowych krwiodawców, młodzież szkolna i akademicka, urzędnicy państwowi, członkowie Organizacji Społeczno - Wychowawczej "Strzelec", przedstawiciele lokalnych społeczności oddali 11 550 litrów krwi i jej składników.

Krwiodawcy spoza służb mundurowych, którzy chcą przyłączyć się do akcji, mogą na hasło „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” oddać krew w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz oddziałach terenowych RCKiK w całym kraju.