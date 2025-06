Katowiccy policjanci zapobiegli konfrontacji pseudokibiców Data publikacji 25.06.2025 Powrót Drukuj Katowiccy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową oraz pseudokibiców cały czas monitorują różne sygnały dotyczące aktywności grup chuligańskich. Wczorajsze działania kryminalnych z katowickiej komendy miejskiej i komendy wojewódzkiej, a także policjantów z katowickiego oddziału prewencji zapobiegły eskalacji agresji w dzielnicy Ligota w Katowicach. W pojazdach, którymi przyjechali pseudokibice z Chorzowa, stróże prawa znaleźli m.in. kominiarki, rękawice do walk oraz ochraniacze na szczęki.

Wzmożona praca operacyjna i rozpoznawcza policjantów zajmujących się rozpoznaniem środowisk pseudokibiców przynosi wymierne efekty w postaci kolejnych kryminalnych realizacji, a także skutecznych działań zapobiegawczych. Takie właśnie działania prewencyjne, które najprawdopodobniej zapobiegły kibicowskiej eskalacji agresji, realizowali wczoraj policjanci z KWP w Katowicach, KMP w Katowicach oraz OPP w Katowicach.



Kryminalni monitorujący zachowania grup chuliganów, otrzymali informację, że do Katowic-Ligoty ma przyjechać grupa około 30 kibiców jednego z chorzowskich klubów sportowych. Z ustaleń policjantów wynikało, że chorzowscy pseudokibice, chcą doprowadzić do konfrontacji z katowickimi kibicami.



W rejon ul. Plac Miast Partnerskich niezwłocznie pojechali policjanci z Wydziału do zwalczania Przestępczości Pseudokibiców i do walki z Przestępczością Narkotykową, Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Po dotarciu na miejsce stróże prawa ujawnili grupę krzyczących kibiców z rozłożoną flagą wielkoformatową z emblematami chorzowskiego klubu sportowego.

Policjanci wylegitymowali uczestników zdarzenia, a podczas kontroli ich pojazdów ujawnili kominiarki, rękawice oraz ochraniacze na szczęki.



Szybkie i zdecydowane działania policjantów potwierdzają, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na akty chuligańskie z udziałem pseudokibiców. Policjanci stawiają na zdecydowaną walkę z okołostadionowym chuligaństwem i przypominają, że każdorazowo będą reagować na wszelkie próby naruszenia ładu i porządku publicznego.

