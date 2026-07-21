Rajd Polski 2026 – utrudnienia w ruchu Data publikacji 21.07.2026 Powrót Drukuj W piątek 24 lipca Katowice staną się areną wyjątkowego widowiska sportowego. W centrum miasta odbędzie się super specjalny odcinek 82. Rajdu Polski 2026 – jednej z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez motoryzacyjnych w kraju, zaliczanej do cyklu FIA Rajdowych Mistrzostw Europy. W związku z organizacją wydarzenia kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu.

Już w najbliższy piątek w Katowicach odbędzie się super specjalny odcinek 82. Rajdu Polski 2026. Rywalizacja najlepszych załóg rajdowych będzie miała miejsce w rejonie Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Spodka. Organizacja takiego wydarzenia wiąże się z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywała w piątek od godziny 15:00 do 23:00.



Rajd samochodowy odbędzie się przy założeniu całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego ulic:

al. Korfantego od ul. Moniuszki do ul. Olimpijskiej (jezdnia od Siemianowic Śląskich w kierunku Rynku pozostanie otwarta)

Korfantego od Moniuszki do Olimpijskiej (jezdnia od Siemianowic Śląskich w kierunku Rynku pozostanie otwarta) al. Roździeńskiego od Ronda Ziętka do ul. Dudy-Gracza

Roździeńskiego od Ronda Ziętka do Dudy-Gracza ul. Chorzowska od ul. Sokolskiej do Ronda Ziętka (ruch od kierunku Chorzowa oraz Mysłowic zostanie przekierowany do tunelu)

Chorzowska od Sokolskiej do Ronda Ziętka (ruch od kierunku Chorzowa oraz Mysłowic zostanie przekierowany do tunelu) ul. Olimpijska od al. Roździeńskiego do ul. Góreckiego

Olimpijska od Roździeńskiego do Góreckiego ul. Haralda

Haralda Od ul. Sokolskiej w kierunku Ronda Ziętka dopuszczony zostanie ejdynie ruch komunikacji publicznej.

W związku ze zmianą organizacji ruchu zostaną wprowadzone trasy objazdowe oraz zmiana rozkładów jazdy komunikacji miejskiej. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego.



Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do znaków drogowych i objazdów oraz poleceń policjantów i służby porządkowej.