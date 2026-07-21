Rajd Polski 2026 – utrudnienia w ruchu
W piątek 24 lipca Katowice staną się areną wyjątkowego widowiska sportowego. W centrum miasta odbędzie się super specjalny odcinek 82. Rajdu Polski 2026 – jednej z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez motoryzacyjnych w kraju, zaliczanej do cyklu FIA Rajdowych Mistrzostw Europy. W związku z organizacją wydarzenia kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu.
Już w najbliższy piątek w Katowicach odbędzie się super specjalny odcinek 82. Rajdu Polski 2026. Rywalizacja najlepszych załóg rajdowych będzie miała miejsce w rejonie Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Spodka. Organizacja takiego wydarzenia wiąże się z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywała w piątek od godziny 15:00 do 23:00.
Rajd samochodowy odbędzie się przy założeniu całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego ulic:
- al. Korfantego od ul. Moniuszki do ul. Olimpijskiej (jezdnia od Siemianowic Śląskich w kierunku Rynku pozostanie otwarta)
- al. Roździeńskiego od Ronda Ziętka do ul. Dudy-Gracza
- ul. Chorzowska od ul. Sokolskiej do Ronda Ziętka (ruch od kierunku Chorzowa oraz Mysłowic zostanie przekierowany do tunelu)
- ul. Olimpijska od al. Roździeńskiego do ul. Góreckiego
- ul. Haralda
- Od ul. Sokolskiej w kierunku Ronda Ziętka dopuszczony zostanie ejdynie ruch komunikacji publicznej.
W związku ze zmianą organizacji ruchu zostaną wprowadzone trasy objazdowe oraz zmiana rozkładów jazdy komunikacji miejskiej. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego.
Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do znaków drogowych i objazdów oraz poleceń policjantów i służby porządkowej.