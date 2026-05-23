Zaginęła 14-letnia Klaudia Gawron Data publikacji 23.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Rudy Śląskiej poszukują Klaudii Gawron lat 14, która najprawdopodobniej nad ranem opuściła miejsce zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z najbliższymi. Każdy kto widział zaginioną lub zna jej aktualne miejsce pobytu proszony jest o pilny kontakt z dyżurnym rudzkiej komendy pod numerem 47 854 12 55 lub z najbliższą jednostką Policji pod numerem 112. Istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia nastolatki.

Ubiór: błękitna bluza, szare spodnie dresowe, białe sportowe buty, plecak w czarno-białą kratkę. Rysopis: wzrost około 167 centymetrów, szczupła budowa ciała, włosy brązowe za ramiona, oczy niebieskie.

Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej pod numerem telefonu: