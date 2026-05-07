Za nami III Memoriał imieniem aspiranta Michała Kędzierskiego Data publikacji 07.05.2026 Powrót Drukuj W dniach od 3 do 5 maja 2026 roku Racibórz stał się centrum sportowej rywalizacji podszytej głęboką refleksją. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej oraz ulicach miasta odbył się III Memoriał imieniem aspiranta Michała Kędzierskiego. Wydarzenie to po raz kolejny udowodniło, że pamięć o naszym koledze, który zginął na służbie, jest wciąż żywa zarówno wśród policjantów, jak i mieszkańców.

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu, przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Raciborzu, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów oraz Wydziałem Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zorganizowała III Memoriał imieniem aspiranta Michała Kędzierskiego - policjanta, który zginął na służbie podczas interwencji. Wydarzenie to miało na celu nie tylko oddanie hołdu jego pamięci, ale także integrację środowisk mundurowych i mieszkańców regionu.



Tegoroczny memoriał zainaugurowano w niedzielę 3 maja tradycyjnym Biegiem bez Granic. Wydarzenie przyciągnęło licznych biegaczy, którzy swoją obecnością na trasie oddali hołd aspirantowi Kędzierskiemu. Sportowe zmagania były tylko wstępem do trzydniowych obchodów, łącząc pasję do aktywności fizycznej z integracją lokalnej społeczności.



Kluczowe punkty programu miały miejsce 4 i 5 maja. Oficjalne otwarcie Wojewódzkiego Policyjnego Turnieju Piłki Nożnej odbyło się o 12.00 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu. W wydarzeniu udział wzięli Prezydent Raciborza Jacek Wojciechowicz, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu Paweł Król, Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu młodszy inspektor Tomasz Hynek, jego zastępca młodszy inspektor Mirosław Mielańczyk oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkomisarz Sonia Kepper.



Bezpośrednio po inauguracji turnieju nastąpiło złożenie kwiatów pod obeliskiem przy ul. Chełmońskiego. Delegacje Policji w ciszy uczciły pamięć aspiranta Michała Kędzierskiego,

przypominając o jego oddaniu i najwyższej ofierze złożonej na służbie. Po części oficjalnej, stadion wypełnił się sportowymi emocjami. W turnieju piłkarskim zmierzyły się reprezentacje jednostek Policji z całego województwa.



Po zaciętych pojedynkach i pełnej sportowej rywalizacji, klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:



Klasyfikacja końcowa:

1. miejsce – KMP w Rybniku,

2. miejsce – KMP w Bielsku-Białej,

3. miejsce – KMP w Gliwicach,

4. miejsce – KPP w Wodzisławiu Śląskim.



Nagrody indywidualne:



• Najlepszy zawodnik turnieju - Kajetan Dyl ( KMP w Rybniku)

• Najlepszy bramkarz turnieju - Rafał Pępek ( KMP w Bielsku-Białej)

• Najlepszy strzelec turnieju - Łukasz Krakowczyk ( KMP w Rybniku)

Gratulacje dla wszystkich zawodników biorących udział w turnieju piłkarskim złożył Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach inspektor Krzysztof Kazek. Dziękujemy za sportową rywalizację i zaangażowanie.



Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu młodszy inspektor Tomasz Hynek składa serdeczne podziękowania wszystkim obecnym oraz osobom, które przyczyniły się do organizacji tego wydarzenia.