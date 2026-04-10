Śląscy łowcy głów zatrzymali członka zorganizowanej grupy przestępczej

Data publikacji 10.04.2026
Śląscy poszukiwacze zatrzymali na terenie Katowice 40-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna miał do odbycia karę pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. 40-latek trafił już za kraty, gdzie spędzi najbliższe kilka lat.

Sprawa dotyczyła Łukasza B., który był poszukiwany listem gończym wydanym na początku tego roku przez Sąd Okręgowy w Katowicach w związku z jego udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa ta działa na terenie Republik Czeskiej i Polski. Jej działalność sprowadzała się m.in. do wytwarzania na terenie Czech znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci metamfetaminy, obrotu w tym celu znacznymi ilościami prekursorów, a także obrotu wytworzonymi narkotykami.

Poszukiwania mężczyzny zostały przejęte przez śląskich łowców głów w marcu 2026 roku z Komisariatu Policji II w Katowicach. Policjanci, prowadząc czynności operacyjne, ustalili miejsce pobytu poszukiwanego, co pozwoliło na jego skuteczne zatrzymanie na terenie miasta.
Zatrzymany 40-latek trafi do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 4 lata i 6 miesięcy.

Działania realizowali funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy specjalizują się w lokalizowaniu i zatrzymywaniu najbardziej niebezpiecznych osób ukrywających się przed organami ścigania. To wyspecjalizowana grupa zajmująca się najtrudniejszymi sprawami poszukiwawczymi, wymagającymi zaawansowanych działań operacyjnych i ścisłej współpracy z innymi jednostkami Policji.

