Gliwiccy kryminalni przejęli blisko 63 kilogramy narkotyków Data publikacji 06.03.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach zabezpieczyli blisko 57 kilogramów marihuany oraz 6 kilogramów efedryny. Zatrzymani przez policjantów w tej sprawie czterej mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz przygotowania do wprowadzania ich do obrotu. Trzech z nich zostało już tymczasowo aresztowanych, a czwarty objęty dozorem Policji – wszystkim grozi kara do 12 lat więzienia.

Kryminalni z gliwickiej komendy wpadli na trop osób, które miały przewozić większe ilości narkotyków. Gdy policjanci zauważyli ustalone samochody jadące za sobą w konwoju, podjęli interwencję. W trakcie przeszukania pojazdów oraz podczas dalszych czynności procesowych, śledczy zabezpieczyli łącznie ponad 57 kilogramów marihuany i 6 kilogramów efedryny.

Wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Po przedstawieniu zarzutów, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec trzech z nich tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Czwarty z mężczyzn został objęty policyjnym dozorem.

Działania gliwickich kryminalnych sprawiły, że tak duża ilość narkotyków nie trafi na czarny rynek.