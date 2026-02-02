Poszukiwany wpadł z narkotykami, bronią i kontrabandą Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj Świętochłowiccy policjanci namierzyli i zatrzymali 43-latka poszukiwanego za posiadanie narkotyków. Podczas przeszukania jego mieszkania zabezpieczyli znaczne ilości tych środków, broń bez zezwolenia oraz setki elektronicznych papierosów bez akcyzy.

Policjanci z nieetatowego zespołu do spraw poszukiwań wpadli na trop 43-letniego mężczyzny, który od sierpnia 2025 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

Sąd wydał wobec niego nakaz doprowadzenia do aresztu, celem odbycia kary roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków.

Podczas przeszukania mieszkania zajmowanego przez mężczyznę mundurowi ujawnili znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Policjanci zabezpieczyli blisko 560 gramów marihuany, 250 gramów amfetaminy, około 80 gramów tzw "dopalaczy" oraz blisko 220 tabletek ecstasy. Na tym jednak lista nielegalnych przedmiotów się nie kończyła.

W mieszkaniu mundurowi znaleźli również broń gazową, na którą mężczyzna nie posiadał wymaganego prawem zezwolenia, a także ponad 400 sztuk elektronicznych papierosów bez polskich znaków akcyzy.

43-latek został zatrzymany i trafił do aresztu, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Niezależnie od tego odpowie również za ponowne posiadanie narkotyków, a także broni oraz wyrobów akcyzowych.