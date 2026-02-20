Kolejna realizacja i zatrzymania w sprawie mafii śmieciowej Data publikacji 20.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci kontynuują działania wymierzone w zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się obrotem nielegalnymi odpadami, w których skład wchodzą m.in. osoby wywodzące się ze środowiska pseudokibiców śląskich klubów piłkarskich. W połowie lutego zatrzymaliśmy 7 kolejnych osób, które odpowiadały za nielegalny transport i obrót niebezpiecznymi odpadami. Śledztwo w sprawie tzw. „mafii śmieciowej”, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach, ma charakter rozwojowy i obejmuje dziesiątki miejsc nielegalnego składowania odpadów w całym kraju.

Śląscy policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców, działając pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach, kontynuują śledztwo dotyczące działalności kilku zorganizowanych grup przestępczych tworzących tzw. „mafię śmieciową”.



Postępowanie obejmuje przestępstwa założenia, kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, nieodpowiednie postępowanie z odpadami oraz inne czyny o charakterze gospodarczym, środowiskowym i korupcyjnym.

W połowie lutego 2026 roku, na polecenie prokuratora, policjanci ze specjalnej grupy operacyjno-procesowej zajmującej się zwalczaniem mafii śmieciowej, powołanej w maju 2024 roku decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w skład której wchodzi wiele różnych komórek policyjnych, prokuratur i instytucji współpracujących z Policją, zatrzymali kolejnych podejrzanych do sprawy, która ma ścisły związek ze środowiskiem pseudokibiców śląskich klubów piłkarskich.

Realizacją tej konkretnej sprawy zajęli się policjanci z Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Częstochowie, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach, Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach, Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Katowicach przy wsparciu funkcjonariuszy Śląskiego i Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

16 i 17 lutego na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego, policjanci weszli do siedzib kilku podmiotów gospodarczych i zatrzymali łącznie 7 osób w wieku od 31 do 65 lat, odpowiedzialnych głównie za transport nielegalnych odpadów.



Śledczy zabezpieczyli również dokumentację związaną z obrotem odpadami, a także mienie o wartości przekraczającej 735 tysięcy złotych, w tym gotówkę w kwocie 135 tysięcy złotych oraz samochody.

Ustalili także kolejne składniki majątkowe, co pozwoli na zabezpieczenie mienia podejrzanych o wartości przekraczającej 5 milionów złotych na poczet przyszłych kar i przepadku korzyści majątkowej uzyskanej z popełnionych przestępstw.

Zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych kart przekazania odpadów, pomocnictwa do porzucania odpadów niebezpiecznych, a także tzw. zbrodni vatowskiej. Są to osoby zaangażowane w porzucanie w różnych lokalizacjach na terenie kraju odpadu niebezpiecznego - kwasu trawiącego.



Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 4 z podejrzanych, natomiast wobec pozostałych 3 osób prokurator zastosował środki o charakterze wolnościowym.

Dotychczas w śledztwie zarzuty przedstawiono łącznie 140 osobom, z których część jest powiązana ze środowiskiem pseudokibiców. Wobec 64 podejrzanych stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec pozostałych podejrzanych środki o charakterze wolnościowym. Zabezpieczono również mienie podejrzanych o łącznej wartości blisko 12,5 mln zł na poczet przyszłych kar i grzywien. Postępowanie obejmuje 56 miejsc zlokalizowanych na terenie całego kraju, w których porzucane były odpady, w tym odpady niebezpieczne.

Grupy przestępcze zajmowały się nielegalnym transportem oraz składowaniem odpadów petrochemicznych, kwasów siarkowych i tzw. „czerwonych wód”, a także nielegalnym transgranicznym przemieszczaniem odpadów na teren Polski.

Szacunkowy koszt ich utylizacji to ponad miliard złotych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prowadzone czynności procesowe pozwalają na identyfikowanie kolejnych osób zaangażowanych w przestępczy proceder, w tym wątków dotyczących korupcji i nieprawidłowości w branży odpadowej.