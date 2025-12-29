Śląscy kryminalni rozbili grupę przestępczą wykorzystującą kobiety Data publikacji 29.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach wraz kryminalnymi z komendy w Tychach, wspierani przez śląskich kontrterrorystów, przeprowadzili na terenie Tychów, Kobióra, Świętochłowic i Katowic realizację sprawy prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Jej efektem było zatrzymanie sześciu osób biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu i ułatwianiem tego procederu za pieniądze. Troje z zatrzymanych zostało już tymczasowo aresztowanych, a pozostała trójka objęta „wolnościowymi” środkami zapobiegawczymi.

Jak ustalili śledczy, przestępczy proceder prowadzony był od co najmniej czterech lat. Podejrzani o organizowanie i popełnienie przestępstw prowadzili w Tychach agencję towarzyską. Zatrudnione w niej kobiety świadczyły usługi seksualne. Zarobione na usługach pieniądze musiały oddawać właścicielom lokalu, a także taksówkarzom przywożącym do lokalu klientów.

W trakcie realizacji zatrzymanych zostało 6 osób: trzy kobiety w wieku 24, 25 i 29 oraz trzech mężczyzn w wieku 31, 46 i 58 lat. Wśród nich znaleźli się właściciele lokalu, ochroniarz, menedżerka i taksówkarz. Zatrzymanym zarzuca się ponadto pranie brudnych pieniędzy oraz rozbój na jednym z klientów lokalu.

W toku wykonanych działań zabezpieczone zostały telefony komórkowe, laptopy oraz zapiski rozliczeniowe. Śledczy przejęli również kasę fiskalną, gotówkę w kwocie ponad 21 tysięcy złotych oraz walutę obcą.

Przeprowadzone czynności dowodowe w postaci przesłuchania świadków i wykonanych oględzin, pozwoliły zebrać obszerny materiał dowodowy, potwierdzający przestępczy proceder. Wobec trzech członków grupy – 24-letniej kobiety i mężczyzn w wieku 31 i 58 lat - sąd podjął decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowaniu na 3 miesiące. Wobec pozostałej trójki zastosowane zostały środki wolnościowe: dozory, poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia.

Śledczy nadal określają sprawę jako rozwojową.