Zdecydowane działania katowickich policjantów po zdarzeniach na kolei. Zatrzymany 40-latek Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj W wyniku działań katowickich policjantów zwalczających przestępczość przeciwko mieniu, kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód, zatrzymany został 40-letni mężczyzna. Jest on podejrzany o kradzież elementów infrastruktury kolejowej i sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w tym czasowym areszcie.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wsparci przez kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód od września prowadzili intensywne czynności w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz kradzieży z włamaniem do wieży obserwacyjnej przy ul. Hetmańskiej, w której znajdowały się urządzenia zasilające monitoring wizyjny i zaboru jego elementów.



W toku prowadzonych czynności zarówno operacyjnych, jak i procesowych funkcjonariusze wytypowali osobę, która mogła dopuścić się tych przestępstw.



We wtorek do katowickiej komendy wpłynęły dwa zawiadomienia o kradzieży z włamaniem do skrzynek zasilających kamery monitoringu kolejowego przy ul. 73 Pułku Piechoty oraz przy ul. Rolnej. W obu przypadkach metoda działania była podobna, po uszkodzeniu zabezpieczeń sprawca kradł akumulatory oraz zasilacze.



Analiza zebranych materiałów, działania operacyjne i ścisła współpraca katowickich policjantów, kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz prokuratury pozwoliła na powiązanie wszystkich zdarzeń i zatrzymanie tego samego dnia 40-letniego mężczyzny.



Jak ustalili policjanci i prokurator, przy pierwszym zdarzeniu mężczyzna zatrzymał pociąg towarowy znajdujący się na szlaku kolejowym, ingerując w jego układy techniczne. Następnie odczepił ostatni wagon składu, pozostawiając go na trasie kolejowej.



Policjanci wykonali szereg czynności procesowych z zatrzymanym, a następnie doprowadzili go do prokuratury. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym, trzy zarzuty kradzieży z włamaniem działając w warunkach recydywy oraz zarzut posiadania środków odurzających, które miał przy sobie podczas zatrzymania. 40-latek przyznał się do zarzucanych czynów. Na chwilę obecną nie są znane motywy jego działania , jest to przedmiotem toczącego się postępowania. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.