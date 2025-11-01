Bytomscy policjanci z "piątki" przejęli ponad 1,5 kg amfetaminy Data publikacji 01.11.2025 Powrót Drukuj Wczoraj Sąd Rejonowy w Zabrzu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 26-latka. W mieszkaniu zajmowanym przez mężczyznę bytomscy policjanci zabezpieczyli ponad 1,5 kg zabronionej substancji. Zatrzymany 26-letni mieszkaniec Zabrza najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie śledczym. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia.

29 października policjanci KP V w Bytomiu udali się do jednego z mieszkań znajdujących się na terenie miasta Zabrze. Kryminalni po dokonaniu szeregu czynności podejrzewali bowiem, że przebywający tam mężczyzna może posiadać narkotyki i nie mylili się.

Przeszukanie mieszkania potwierdziło przypuszczenia policjantów. Stróże prawa znaleźli ponad 1,5 kilograma substancji zabronionej, jak wykazało badanie, była to amfetamina. Zabezpieczone przez policjantów środki psychotropowe trafiły do policyjnego depozytu, a zatrzymany w tej sprawie 26-letni mieszkaniec Zabrza, do policyjnego aresztu.



Wczoraj policjanci doprowadzili zatrzymanego do zabrzańskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek śledczych i prokuratora, zabrzański sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zatrzymany został doprowadzony do aresztu śledczego w Tarnowskich Górach, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące. Bytomscy policjanci prowadzą sprawę pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zabrzu.

Przypominamy!



Posiadanie każdej, nawet znikomej ilości środków odurzających, jest zabronione, grozi za to kara do 3 lat więzienia. Jednocześnie ustawa przewiduje zaostrzenie kary - do 10 lat pozbawienia wolności za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Taki wymiar kary grozi 26-latkowi.