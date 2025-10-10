„Wspólne Święto Różnorodności i Dialogu” Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj W Żorach odbył się wyjątkowy koncert pod hasłem „Wspólne Święto Różnorodności i Dialogu”, zorganizowany z okazji 20-lecia uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Organizatorami przedsięwzięcia byli Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinsp. Mariusz Krzystyniak, Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Aleksandra Wentkowska oraz Prezydent Żor Waldemar Socha. Wydarzenie, które patronatem objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, uświetnił występ artystów reprezentujących mniejszości narodowe, przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Koncert w Żorach, zorganizowany z okazji 20-lecia obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, stał się symbolicznym świętem różnorodności, tolerancji i dialogu. Wydarzenie, które odbyło się pod hasłem „Wspólne Święto Różnorodności i Dialogu”, zgromadziło przedstawicieli mniejszości narodowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, a także mieszkańców regionu.



