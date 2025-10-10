„Wspólne Święto Różnorodności i Dialogu”
W Żorach odbył się wyjątkowy koncert pod hasłem „Wspólne Święto Różnorodności i Dialogu”, zorganizowany z okazji 20-lecia uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Organizatorami przedsięwzięcia byli Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinsp. Mariusz Krzystyniak, Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Aleksandra Wentkowska oraz Prezydent Żor Waldemar Socha. Wydarzenie, które patronatem objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, uświetnił występ artystów reprezentujących mniejszości narodowe, przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Koncert miał nie tylko wymiar artystyczny, ale także edukacyjny i symboliczny. Podkreślał znaczenie 20 lat obowiązywania ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku, która stała się fundamentem ochrony praw mniejszości narodowych w Polsce. Wydarzenie przypominało, że szacunek dla różnorodności kulturowej jest nie tylko obowiązkiem demokratycznego państwa, ale również jego moralnym fundamentem.
Organizatorami koncertu byli nadinsp. Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, a współorganizatorami Marek Wójcik - Wojewoda Śląski, dr hab. Aleksandra Wentkowska - Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory. Patronat honorowy nad uroczystością objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Podczas uroczystości, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, głos zabrała Katarzyna Kownacka - Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, która odczytała list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowany do przedstawicieli mniejszości narodowych oraz uczestników wydarzenia.
Następnie przemawiał Stanisław Trociuk - Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, podkreślając znaczenie dialogu, wzajemnego szacunku i współpracy między różnymi społecznościami w budowaniu wspólnoty opartej na zrozumieniu i tolerancji.
Kolejno głos zabrał II Wicewojewoda Śląski Michał Kopański, dziękując funkcjonariuszom oraz przedstawicielom mniejszości za współdziałanie na rzecz integracji społecznej i bezpieczeństwa regionu.
Następnie wystąpił nadinsp. Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, który uhonorował medalem „Za Zasługi Dla Komendy Wojewódzkiej Policji W Katowicach” Prezydenta Żor Waldemara Sochę. To właśnie włodarz Żor jako ostatni zakończył uroczyste przemówienia, po których na scenę wkroczyli artyści reprezentujący mniejszości narodowe, którym towarzyszyła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zapewniając wyjątkową oprawę muzyczną uroczystości. Na scenie wystąpili artyści reprezentujący uznane w Polsce mniejszości narodowe, którzy poprzez muzykę i śpiew dzielili się bogactwem swojej kultury i historią obecności na ziemiach polskich.
Koncert miał nie tylko wymiar artystyczny, ale także edukacyjny i symboliczny. Podkreślał znaczenie 20 lat obowiązywania ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku, która stała się fundamentem ochrony praw mniejszości narodowych w Polsce. Wydarzenie przypominało, że szacunek dla różnorodności kulturowej jest nie tylko obowiązkiem demokratycznego państwa, ale również jego moralnym fundamentem.
Wydarzenie miało również szczególny wymiar społeczny – promowało tolerancję, otwartość i dialog międzykulturowy, które są fundamentem bezpiecznego i nowoczesnego społeczeństwa. Przypomniało także o roli mniejszości narodowych w historii i współczesności Polski, zwłaszcza na Śląsku, regionie o wyjątkowo bogatym dziedzictwie kulturowym.
To wspólne przedsięwzięcie pokazało, że dialog i współpraca budują mosty porozumienia, a wzajemny szacunek i poszanowanie praw człowieka wzmacniają społeczną wspólnotę.