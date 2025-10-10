„Wspólne Święto Różnorodności i Dialogu” - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

„Wspólne Święto Różnorodności i Dialogu”

Data publikacji 10.10.2025
Powrót
Drukuj

W Żorach odbył się wyjątkowy koncert pod hasłem „Wspólne Święto Różnorodności i Dialogu”, zorganizowany z okazji 20-lecia uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Organizatorami przedsięwzięcia byli Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinsp. Mariusz Krzystyniak, Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Aleksandra Wentkowska oraz Prezydent Żor Waldemar Socha. Wydarzenie, które patronatem objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, uświetnił występ artystów reprezentujących mniejszości narodowe, przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Koncert w Żorach, zorganizowany z okazji 20-lecia obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, stał się symbolicznym świętem różnorodności, tolerancji i dialogu. Wydarzenie, które odbyło się pod hasłem „Wspólne Święto Różnorodności i Dialogu”, zgromadziło przedstawicieli mniejszości narodowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, a także mieszkańców regionu.

Organizatorami koncertu byli nadinsp. Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, a współorganizatorami Marek Wójcik - Wojewoda Śląski, dr hab. Aleksandra Wentkowska - Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory. Patronat honorowy nad uroczystością objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas uroczystości, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, głos zabrała Katarzyna Kownacka - Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, która odczytała list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowany do przedstawicieli mniejszości narodowych oraz uczestników wydarzenia.
Następnie przemawiał Stanisław Trociuk - Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, podkreślając znaczenie dialogu, wzajemnego szacunku i współpracy między różnymi społecznościami w budowaniu wspólnoty opartej na zrozumieniu i tolerancji.
Kolejno głos zabrał II Wicewojewoda Śląski Michał Kopański, dziękując funkcjonariuszom oraz przedstawicielom mniejszości za współdziałanie na rzecz integracji społecznej i bezpieczeństwa regionu.
Następnie wystąpił nadinsp. Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, który uhonorował medalem „Za Zasługi Dla Komendy Wojewódzkiej Policji W Katowicach” Prezydenta Żor Waldemara Sochę. To właśnie włodarz Żor jako ostatni zakończył uroczyste przemówienia, po których na scenę wkroczyli artyści reprezentujący mniejszości narodowe, którym towarzyszyła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zapewniając wyjątkową oprawę muzyczną uroczystości. Na scenie wystąpili artyści reprezentujący uznane w Polsce mniejszości narodowe, którzy poprzez muzykę i śpiew dzielili się bogactwem swojej kultury i historią obecności na ziemiach polskich.

Koncert miał nie tylko wymiar artystyczny, ale także edukacyjny i symboliczny. Podkreślał znaczenie 20 lat obowiązywania ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku, która stała się fundamentem ochrony praw mniejszości narodowych w Polsce. Wydarzenie przypominało, że szacunek dla różnorodności kulturowej jest nie tylko obowiązkiem demokratycznego państwa, ale również jego moralnym fundamentem.

Wydarzenie miało również szczególny wymiar społeczny – promowało tolerancję, otwartość i dialog międzykulturowy, które są fundamentem bezpiecznego i nowoczesnego społeczeństwa. Przypomniało także o roli mniejszości narodowych w historii i współczesności Polski, zwłaszcza na Śląsku, regionie o wyjątkowo bogatym dziedzictwie kulturowym.

To wspólne przedsięwzięcie pokazało, że dialog i współpraca budują mosty porozumienia, a wzajemny szacunek i poszanowanie praw człowieka wzmacniają społeczną wspólnotę.

  • zdjęcie przedstawia radiowóz wieczorową porą w trakcie deszczu.
  • zdjęcie przedstawia trzy osoby stojące na schodach.
  • zdjęcie przedstawia ekran z wyświetlonym plakatem wydarzenia.
  • zdjęcie przedstawia osoby siedzące na widowni.
  • zdjęcie przedstawia osoby siedzące na widowni.
  • zdjęcie przedstawia osoby siedzące na widowni.
  • zdjęcie przedstawia osoby siedzące na widowni.
  • zdjęcie przedstawia kobietę przemawiającą ze sceny.
  • zdjęcie przedstawia kobietę przemawiającą ze sceny.
  • zdjęcie przedstawia mężczyznę przemawiającego ze sceny.
  • zdjęcie przedstawia mężczyznę przemawiającego ze sceny.
  • zdjęcie przedstawia mężczyznę przemawiającego ze sceny.
  • zdjęcie przedstawia komendanta przemawiającego ze sceny.
  • zdjęcie przedstawia komendanta dekorującego mężczyznę medalem.
  • zdjęcie przedstawia mężczyznę przemawiającego ze sceny.
  • zdjęcie przedstawia członka policyjnej orkiestry na scenie.
  • zdjęcie przedstawia tancerzy na scenie.
  • zdjęcie przedstawia ludzi na widowni.
  • zdjęcie przedstawia kobiecy zespół śpiewający na scenie.
  • zdjęcie przedstawia kobiecy zespół śpiewający na scenie.
  • zdjęcie przedstawia kobiecy zespół śpiewający na scenie.
  • zdjęcie przedstawia policyjną orkiestrę na scenie.
  • zdjęcie przedstawia policyjną orkiestrę na scenie.
  • zdjęcie przedstawia policyjną orkiestrę na scenie.
  • Zdjęcie przedstawia kobietę grająca na instrumencie klawiszowym.
  • zdjęcie przedstawia dyrygenta na scenie.
  • zdjęcie przedstawia mężczyznę śpiewającego na scenie.
  • zdjęcie przedstawia policyjną orkiestrę na scenie.
  • zdjęcie przedstawia policyjną orkiestrę na scenie.
  • zdjęcie przedstawia śpiewającą kobietę.
  • zdjęcie przedstawia policyjną orkiestrę na scenie.
  • zdjęcie przedstawia policyjną orkiestrę na scenie.
  • zdjęcie przedstawia policyjną orkiestrę na scenie.
  • zdjęcie przedstawia policyjną orkiestrę na scenie.
  • zdjęcie przedstawia policyjną orkiestrę na scenie.
  • zdjęcie przedstawia osoby siedzące na widowni.
  • zdjęcie przedstawia policyjną orkiestrę na scenie z mężczyzną, który śpiewa.
  • zdjęcie przedstawia kobietę grająca na gitarze.
  • zdjęcie zespół muzyczny na scenie.
  • zdjęcie przedstawia śpiewającą kobietę.
  • zdjęcie przedstawia kobietę grająca na gitarze.
  • zdjęcie przedstawia mężczyznę grającego na gitarze.
  • zdjęcie przedstawia mężczyznę z akordeonem.
  • zdjęcie przedstawia kobietę grająca na gitarze.
  • zdjęcie przedstawia policjanta grającego na perkusji.
  • zdjęcie przedstawia muzyków policyjnej orkiestry.
  • zdjęcie przedstawia osoby na widowni.
  • zdjęcie przedstawia muzyka policyjnej orkiestry.
  • zdjęcie przedstawia osoby na widowni.
  • zdjęcie przedstawia dyrygenta policyjnej orkiestry.
  • zdjęcie przedstawia policjantów na widowni.
Powrót na górę strony