Policjant na urlopie wspólnie z ochroniarzem zatrzymali sprawcę kradzieży Data publikacji 01.09.2025 Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach, st. asp. Marcin Leśniak, po raz kolejny udowodnił, że policjantem jest się przez całą dobę. Będąc w czasie urlopu, zatrzymał sprawcę kradzieży sklepowej w Wodzisławiu Śląskim. Dzięki jego reakcji mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem.

Do zdarzenia doszło 29 sierpnia 2025 roku w jednym z marketów przy ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim. St. asp. Marcin Leśniak, będąc poza służbą i robiąc zakupy, zauważył mężczyznę, który przekroczył linię kas bez zamiaru zapłacenia za towar. Policjant wspólnie z ochroniarzem sklepu natychmiast zareagowali i zatrzymali sprawcę, po czym o zdarzeniu stróż prawa powiadomił miejscowych funkcjonariuszy.



Na miejscu okazało się, że mężczyzna próbował wynieść artykuły chemiczne oraz słodycze o łącznej wartości nieprzekraczającej 800 zł - czym popełnił wykroczenie. Część produktów nie mogła już trafić do dalszej sprzedaży. Mundurowi podjęli decyzję o skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu.



To nie pierwszy raz, gdy st. asp. Marcin Leśniak reaguje w czasie wolnym od służby. W maju 2025 roku w czasie przerwy w pełnionej służbie w Żorach również zatrzymał sklepowego złodzieja. Więcej szczegółów pod linkiem: Oficer prasowy żorskiej Policji złapał złodzieja podczas przerwy w służbie oraz w lipcu odzyskał skradziony rower. Szczegóły pod linkiem: Czujny w służbie i po służbie – oficer prasowy z Żor odzyskał skradziony rower, a także zatrzymał sprawcę rozboju na nastolatkach. Szczegóły komunikatu pod linkiem: Oficer prasowy z Żor zatrzymał sprawcę rozboju na nastolatkach.

Jak widać spostrzegawczość i czujność naszego policjanta, wielokrotnie udaremniały podobne zdarzenia, tym samym potwierdzając, że policyjna służba trwa przez całą dobę. Postawa funkcjonariusza pokazuje, jak ważne jest hasło kampanii „Widzisz – reaguj”, bo to właśnie szybka reakcja jego oraz pracownika ochrony zapobiegła ucieczce sprawcy.